Саудовская Аравия и США заключили соглашения на 575 миллиардов долларов - 20.11.2025, ПРАЙМ
Саудовская Аравия и США заключили соглашения на 575 миллиардов долларов
Саудовская Аравия и США заключили соглашения на 575 миллиардов долларов - 20.11.2025, ПРАЙМ
Саудовская Аравия и США заключили соглашения на 575 миллиардов долларов
Стоимость заключенных между компаниями США и Саудовской Аравии договоров за этот год достигла около 575 миллиардов долларов после объявления о новых сделках на... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T03:21+0300
2025-11-20T03:38+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
сша
саудовская аравия
вашингтон
дональд трамп
ДОХА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость заключенных между компаниями США и Саудовской Аравии договоров за этот год достигла около 575 миллиардов долларов после объявления о новых сделках на сумму порядка 267 миллиардов долларов на двустороннем инвестиционном форуме во время визита в США кронпринца, сообщил саудовскому телеканалу Al Ekhbariya министр инвестиций королевства Халед аль-Фалих. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман нанес двухдневный официальный визит в США, где принял участие в инвестиционном форуме с участием представителей бизнеса и компаний двух стран. "Состоялось объявление о 242 новых соглашениях между саудовскими и американскими компаниями на сумму порядка 267 миллиардов долларов, таким образом, общая стоимость соглашений между Эр-Риядом и Вашингтоном достигла около 575 миллиардов долларов с учетом подписанных в мае в Эр-Рияде договоров на 307 миллиардов", - сказал аль-Фалих по итогам форума. По словам министра, документ о стратегическом партнерстве между двумя странами, который был подписан во время визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд, открывает для королевства возможность участвовать и получать опыт в передовых технологических областях в США, доступных не всем странам. Как считает аль-Фалех, новые инвестиционные возможности окажут положительное влияние на экономику Саудовской Аравии в различных областях и улучшат жизнь ее подданных.
сша
саудовская аравия
вашингтон
мировая экономика, сша, саудовская аравия, вашингтон, дональд трамп
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
03:21 20.11.2025 (обновлено: 03:38 20.11.2025)
 
Саудовская Аравия и США заключили соглашения на 575 миллиардов долларов

Стоимость договоров между компаниями США и Эр-Рияда достигла 575 миллиардов долларов

ДОХА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость заключенных между компаниями США и Саудовской Аравии договоров за этот год достигла около 575 миллиардов долларов после объявления о новых сделках на сумму порядка 267 миллиардов долларов на двустороннем инвестиционном форуме во время визита в США кронпринца, сообщил саудовскому телеканалу Al Ekhbariya министр инвестиций королевства Халед аль-Фалих.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман нанес двухдневный официальный визит в США, где принял участие в инвестиционном форуме с участием представителей бизнеса и компаний двух стран.
"Состоялось объявление о 242 новых соглашениях между саудовскими и американскими компаниями на сумму порядка 267 миллиардов долларов, таким образом, общая стоимость соглашений между Эр-Риядом и Вашингтоном достигла около 575 миллиардов долларов с учетом подписанных в мае в Эр-Рияде договоров на 307 миллиардов", - сказал аль-Фалих по итогам форума.
По словам министра, документ о стратегическом партнерстве между двумя странами, который был подписан во время визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд, открывает для королевства возможность участвовать и получать опыт в передовых технологических областях в США, доступных не всем странам.
Как считает аль-Фалех, новые инвестиционные возможности окажут положительное влияние на экономику Саудовской Аравии в различных областях и улучшат жизнь ее подданных.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
