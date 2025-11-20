Саудовская Аравия и США заключили соглашения на 575 миллиардов долларов

https://1prime.ru/20251120/aravija-864733320.html
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864733320.jpg?1763599108
ДОХА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость заключенных между компаниями США и Саудовской Аравии договоров за этот год достигла около 575 миллиардов долларов после объявления о новых сделках на сумму порядка 267 миллиардов долларов на двустороннем инвестиционном форуме во время визита в США кронпринца, сообщил саудовскому телеканалу Al Ekhbariya министр инвестиций королевства Халед аль-Фалих. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман нанес двухдневный официальный визит в США, где принял участие в инвестиционном форуме с участием представителей бизнеса и компаний двух стран. "Состоялось объявление о 242 новых соглашениях между саудовскими и американскими компаниями на сумму порядка 267 миллиардов долларов, таким образом, общая стоимость соглашений между Эр-Риядом и Вашингтоном достигла около 575 миллиардов долларов с учетом подписанных в мае в Эр-Рияде договоров на 307 миллиардов", - сказал аль-Фалих по итогам форума. По словам министра, документ о стратегическом партнерстве между двумя странами, который был подписан во время визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд, открывает для королевства возможность участвовать и получать опыт в передовых технологических областях в США, доступных не всем странам. Как считает аль-Фалех, новые инвестиционные возможности окажут положительное влияние на экономику Саудовской Аравии в различных областях и улучшат жизнь ее подданных.
