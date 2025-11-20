Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде потребовали вмешательства мировых лидеров из-за Зеленского - 20.11.2025, ПРАЙМ
В Раде потребовали вмешательства мировых лидеров из-за Зеленского
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что мировые лидеры должны понять: главным препятствием для достижения мира на Украине является Владимир Зеленский, так как его действия подрывают любые попытки урегулирования."Минимум, что необходимо сделать, — арестовать Зеленского прямо в его офисе", — обратился с призывом парламентарий.По его словам, "пока за столом сидит Зеленский", достичь каких-либо договоренностей невозможно, поскольку он "уже сейчас готовится всех обмануть"."Он сыграет очередную роль, даст обещания, получит политические или финансовые дивиденды — и продолжит свою мерзкую, преступную деятельность, уничтожая страну", — заявил Дмитрук.Коррупционный скандал на Украине10 ноября НАБУ начало крупную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Были опубликованы фото сумок, набитых иностранной валютой, изъятых в ходе обысков.По словам депутата Ярослава Железняка, агентство провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании Энергоатом. Украинская правда уточняет, что следственные действия коснулись также предпринимателя Тимура Миндича, считавшегося "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк заявил, что бизнесмена предварительно вывезли из Украины.Позднее НАБУ опубликовало аудиофрагменты, относящиеся к делу в энергетической отрасли. В материалах фигурируют лица под прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По информации Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель Энергоатома Дмитрий Басов, а Рокет — советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк.На следующий день обвинения выдвинули семи предполагаемым участникам преступной группы, включая Миндича. В деле также упоминается бывший вице-премьер Алексей Чернышов.Галущенко отстранили от должности министра юстиции, а Рада утвердила его отставку, вместе с отставкой Светланы Гринчук, занимавшей пост министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.
21:16 20.11.2025
 
В Раде потребовали вмешательства мировых лидеров из-за Зеленского

МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что мировые лидеры должны понять: главным препятствием для достижения мира на Украине является Владимир Зеленский, так как его действия подрывают любые попытки урегулирования.
"Минимум, что необходимо сделать, — арестовать Зеленского прямо в его офисе", — обратился с призывом парламентарий.
По его словам, "пока за столом сидит Зеленский", достичь каких-либо договоренностей невозможно, поскольку он "уже сейчас готовится всех обмануть".
"Он сыграет очередную роль, даст обещания, получит политические или финансовые дивиденды — и продолжит свою мерзкую, преступную деятельность, уничтожая страну", — заявил Дмитрук.

Коррупционный скандал на Украине

10 ноября НАБУ начало крупную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Были опубликованы фото сумок, набитых иностранной валютой, изъятых в ходе обысков.
По словам депутата Ярослава Железняка, агентство провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании Энергоатом. Украинская правда уточняет, что следственные действия коснулись также предпринимателя Тимура Миндича, считавшегося "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк заявил, что бизнесмена предварительно вывезли из Украины.
Позднее НАБУ опубликовало аудиофрагменты, относящиеся к делу в энергетической отрасли. В материалах фигурируют лица под прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По информации Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель Энергоатома Дмитрий Басов, а Рокет — советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк.
На следующий день обвинения выдвинули семи предполагаемым участникам преступной группы, включая Миндича. В деле также упоминается бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции, а Рада утвердила его отставку, вместе с отставкой Светланы Гринчук, занимавшей пост министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.
