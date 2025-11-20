https://1prime.ru/20251120/arest-864771861.html

В Раде потребовали вмешательства мировых лидеров из-за Зеленского

В Раде потребовали вмешательства мировых лидеров из-за Зеленского - 20.11.2025, ПРАЙМ

В Раде потребовали вмешательства мировых лидеров из-за Зеленского

Народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что мировые лидеры должны понять: главным препятствием для достижения мира на... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T21:16+0300

2025-11-20T21:16+0300

2025-11-20T21:16+0300

в мире

украина

владимир зеленский

энергоатом

рада

набу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что мировые лидеры должны понять: главным препятствием для достижения мира на Украине является Владимир Зеленский, так как его действия подрывают любые попытки урегулирования."Минимум, что необходимо сделать, — арестовать Зеленского прямо в его офисе", — обратился с призывом парламентарий.По его словам, "пока за столом сидит Зеленский", достичь каких-либо договоренностей невозможно, поскольку он "уже сейчас готовится всех обмануть"."Он сыграет очередную роль, даст обещания, получит политические или финансовые дивиденды — и продолжит свою мерзкую, преступную деятельность, уничтожая страну", — заявил Дмитрук.Коррупционный скандал на Украине10 ноября НАБУ начало крупную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Были опубликованы фото сумок, набитых иностранной валютой, изъятых в ходе обысков.По словам депутата Ярослава Железняка, агентство провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании Энергоатом. Украинская правда уточняет, что следственные действия коснулись также предпринимателя Тимура Миндича, считавшегося "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк заявил, что бизнесмена предварительно вывезли из Украины.Позднее НАБУ опубликовало аудиофрагменты, относящиеся к делу в энергетической отрасли. В материалах фигурируют лица под прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По информации Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель Энергоатома Дмитрий Басов, а Рокет — советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк.На следующий день обвинения выдвинули семи предполагаемым участникам преступной группы, включая Миндича. В деле также упоминается бывший вице-премьер Алексей Чернышов.Галущенко отстранили от должности министра юстиции, а Рада утвердила его отставку, вместе с отставкой Светланы Гринчук, занимавшей пост министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.

https://1prime.ru/20251120/preimuschestvo-864771560.html

https://1prime.ru/20251120/zelenskiy-864764147.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, владимир зеленский, энергоатом, рада, набу