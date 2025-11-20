https://1prime.ru/20251120/asi-864771398.html

Глава АСИ спрогнозировала объем экспорта товаров модной индустрии к 2030

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Объем экспорта товаров российской модной индустрии может к 2030 году увеличиться до 4,36 миллиарда долларов, сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. "Товары моды, включая брендовую одежду, сегодня занимают более 60% в общем объеме экспорта креативных индустрий России. И, по данным Росстата, в январе-марте 2025 года поставки за рубеж текстиля и обуви выросли на 39,3% к показателю 2024 года и составил 0,5 миллиарда долларов. По нашим оценкам, к 2030 году экспорт товаров российской модной индустрии может увеличиться с 763 миллионов долларов до 4,36 миллиарда долларов. Эти показатели вполне достижимы при условии реализации мер поддержки и конкретных проектов", - сказала она в ходе встречи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с представителями легкой промышленности и креативных индустрий государств СНГ и стран дальнего зарубежья на полях международного форума "Содружество моды" в Санкт-Петербурге. Чупшева сообщила, что у российской модной индустрии огромный потенциал в международном сотрудничестве. Она также отметила, что международный форум "Содружество моды" является одной из ключевых площадок, где обсуждаются вопросы развития индустрии моды, легкой промышленности и международного сотрудничества.

