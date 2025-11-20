Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР в четверг преимущественно выросли - 20.11.2025
Биржи АТР в четверг преимущественно выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. | 20.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,4%, до 3 931,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - уменьшился на 0,76%, до 2 454,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index - поднялся на 0,02%, до 25 835,57 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI вырос на 1,92%, до 4 004,85 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 1,24%, до 8 552,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,65%, до 49 823,94 пункта. Рост азиатских индексов поддержал отчет американского разработчика графических процессоров Nvidia. Выручка и скорректированная прибыль на акцию компании в третьем квартале превзошли ожидания. Акции Nvidia дорожают на постторгах в США на 5,7%. Акции азиатских компаний техсектора показали рост стоимости: в частности, Hitachi в Токио - на 3,72%, Tokyo Electron - на 5,31%, Samsung Electronics в Сеуле - на 4,25%. Инвесторы обратили внимание и на решение китайского центробанка. Ранее в четверг Народный банк Китая (Центробанк) сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%. Решения полностью совпали с прогнозами рынков.
Биржи АТР в четверг преимущественно выросли

Основные фондовые индексы АТР в четверг преимущественно выросли

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,4%, до 3 931,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - уменьшился на 0,76%, до 2 454,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index - поднялся на 0,02%, до 25 835,57 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI вырос на 1,92%, до 4 004,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,24%, до 8 552,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,65%, до 49 823,94 пункта.
Рост азиатских индексов поддержал отчет американского разработчика графических процессоров Nvidia. Выручка и скорректированная прибыль на акцию компании в третьем квартале превзошли ожидания. Акции Nvidia дорожают на постторгах в США на 5,7%.
Акции азиатских компаний техсектора показали рост стоимости: в частности, Hitachi в Токио - на 3,72%, Tokyo Electron - на 5,31%, Samsung Electronics в Сеуле - на 4,25%.
Инвесторы обратили внимание и на решение китайского центробанка. Ранее в четверг Народный банк Китая (Центробанк) сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%. Решения полностью совпали с прогнозами рынков.
Биржи Европы закрылись в среду в минусе
