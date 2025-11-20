Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В зону СВО передали более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/avto-864763723.html
В зону СВО передали более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей
В зону СВО передали более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей - 20.11.2025, ПРАЙМ
В зону СВО передали более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей
Более 5,5 тысячи из 33 тысяч конфискованных за 2,5 года автомобилей за повторное управление транспортом в состоянии опьянения передано в зону специальной... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T17:41+0300
2025-11-20T17:41+0300
россия
общество
рф
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/04/864205186_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a35f930536ea0437f0cc3e619f34925c.jpg
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Более 5,5 тысячи из 33 тысяч конфискованных за 2,5 года автомобилей за повторное управление транспортом в состоянии опьянения передано в зону специальной военной операции, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Благодаря совместной работе прокуроров с иными заинтересованными ведомствами за 2,5 года обеспечена полноценная работа института конфискации автомобилей у водителей, управляющих в состоянии опьянения, либо без прав. По делам о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения конфисковано более 33 тысяч автомобилей. Свыше 5,5 тысячи единиц конфискованной техники передано в зону СВО, на развитие новых регионов – 146 единиц, в МЧС – еще 19", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что по итогам 2024 года такой вид преступлений, как "нетрезвое вождение", сократился на 15%, и в 2025 году тенденция снижения продолжается.
https://1prime.ru/20251019/rossija-863674829.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/04/864205186_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_af796da2ca4bc9251240d8fd674dca6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, мчс
РОССИЯ, Общество , РФ, МЧС
17:41 20.11.2025
 
В зону СВО передали более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей

В зону СВО за два с половиной года передали более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС останавливает автомобиль на одном из участков федеральной автодороги
Сотрудник ДПС останавливает автомобиль на одном из участков федеральной автодороги - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Сотрудник ДПС останавливает автомобиль на одном из участков федеральной автодороги. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Более 5,5 тысячи из 33 тысяч конфискованных за 2,5 года автомобилей за повторное управление транспортом в состоянии опьянения передано в зону специальной военной операции, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Благодаря совместной работе прокуроров с иными заинтересованными ведомствами за 2,5 года обеспечена полноценная работа института конфискации автомобилей у водителей, управляющих в состоянии опьянения, либо без прав. По делам о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения конфисковано более 33 тысяч автомобилей. Свыше 5,5 тысячи единиц конфискованной техники передано в зону СВО, на развитие новых регионов – 146 единиц, в МЧС – еще 19", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по итогам 2024 года такой вид преступлений, как "нетрезвое вождение", сократился на 15%, и в 2025 году тенденция снижения продолжается.
Мужчина за рулем - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
За прием лекарств, ухудшающих внимание водителя, могут ввести штрафы
19 октября, 02:50
 
РОССИЯОбществоРФМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала