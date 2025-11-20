В зону СВО передали более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС останавливает автомобиль на одном из участков федеральной автодороги
Сотрудник ДПС останавливает автомобиль на одном из участков федеральной автодороги. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Более 5,5 тысячи из 33 тысяч конфискованных за 2,5 года автомобилей за повторное управление транспортом в состоянии опьянения передано в зону специальной военной операции, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Благодаря совместной работе прокуроров с иными заинтересованными ведомствами за 2,5 года обеспечена полноценная работа института конфискации автомобилей у водителей, управляющих в состоянии опьянения, либо без прав. По делам о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения конфисковано более 33 тысяч автомобилей. Свыше 5,5 тысячи единиц конфискованной техники передано в зону СВО, на развитие новых регионов – 146 единиц, в МЧС – еще 19", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по итогам 2024 года такой вид преступлений, как "нетрезвое вождение", сократился на 15%, и в 2025 году тенденция снижения продолжается.