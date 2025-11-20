Банки направили Володину предложение запретить скидки на маркетплейсах

https://1prime.ru/20251120/banki-864769728.html

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы, за исключением на социально значимую и собственную продукцию платформ, но при этом скидки не должны зависеть от способа оплаты, следует из обращения, которое есть в распоряжении у РИА Новости. "Необходимо предусмотреть прямую обязанность маркетплейсов устанавливать единую цену (и не снижать ее путем предоставления скидки) при оплате товара на цифровых платформах вне зависимости от используемого для оплаты электронного средства платежа", - говорится в письме, подписи под которым поставили Герман Греф, Андрей Костин, Станислав Близнюк, Владимир Верхошинский и Сергей Хотимский. "Это позволит пресечь недобросовестную практику маркетплейсов устанавливать сниженную цену (скидку) при использовании платежной карты аффилированного с данным маркетплейсом банка, а также позволит создать равные условия для клиентов всех банков и поддержать конкуренцию между банками, платежные инструменты которых используются покупателями на маркетплейсах для оплаты товаров (услуг)", - утверждают они. "Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических цифровых платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и на косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)", - также говорится в письме. Уточняется, что исключение можно сохранить для собственных товаров маркетплейсов, реализуемых на их посреднических цифровых платформах, и социально значимых категорий товаров, при этом в любом случае данные скидки (акции, иные привилегии) не должны быть связаны с используемым для оплаты электронным средством платежа или банком, его выпустившим. Введение предлагаемых мер не приведет к удорожанию товаров для населения, но позволит выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли в интересах государства и граждан, считают главы банков. В пресс-службе Совкомбанка сообщили РИА Новости, что "так называемые скидки при оплате кэптивными картами являются ничем иным, как незаконной наценкой при оплате картами других банков". "Расходы потребителей растут, ускоряется инфляция. Ссылки на то, что это является обычной практикой в ритейле не могут быть использованы для субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Это очевидный монополизм, который наносит долгосрочный урон потребителям, банкам и подрывает однородность платежной системы страны", - сказали в банке. Ранее в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. А глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают электронные платформы, в том числе при оплате картами банков маркетплейсов. После в ЦБ пояснили, что регулятор никогда не выступал против скидок на маркетплейсах, но считает справедливыми их по картам всех банков. ЦБ считает, что скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента, но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент. В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.

