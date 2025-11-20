https://1prime.ru/20251120/begstvo-864763299.html

СМИ раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова

СМИ раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова

2025-11-20T17:29+0300

мировая экономика

украина

стамбул

катар

владимир зеленский

МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Продление командировки главы украинского СНБО и бывшего министра обороны Рустема Умерова вызывает обеспокоенность среди представителей киевской элиты, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Политический кризис, потрясающий Украину с начала так называемого скандала Миндича, приобрел новое взрывоопасное измерение. <…> Рустем Умеров остается за границей. Его длительное отсутствие вызывает нервозность среди киевской элиты", — говорится в материале.Кроме того, издание подчеркивает, что отсутствие чиновника подогревает слухи о его возможной причастности к коррупционному скандалу в стране.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Умеров, находясь под подозрением из-за слухов о связи с громким коррупционным делом, продлил свою зарубежную командировку, которая должна была завершиться в воскресенье. Чиновник на прошлой неделе посетил Стамбул, а затем Катар в рамках официальных мероприятий.Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины утверждала, что Тимур Миндич, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, оказывал преступное влияние на Умерова и Германа Галущенко, бывшего министра энергетики. Как сообщило украинское издание "Страна.ua", Миндич якобы требовал от Умерова организовать закупку некачественных бронежилетов для украинских военных.* Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории России.

украина

