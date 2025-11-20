Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоруссия возобновляет автобусные рейсы в Литву - 20.11.2025
Белоруссия возобновляет автобусные рейсы в Литву
Белоруссия возобновляет автобусные рейсы в Литву - 20.11.2025, ПРАЙМ
Белоруссия возобновляет автобусные рейсы в Литву
Белорусское госпредприятие "Минсктранс" сообщило, что возобновляет выполнение ряда международных автобусных рейсов на фоне возобновления Литвой движения... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T10:55+0300
2025-11-20T10:55+0300
МИНСК, 20 ноя - ПРАЙМ. Белорусское госпредприятие "Минсктранс" сообщило, что возобновляет выполнение ряда международных автобусных рейсов на фоне возобновления Литвой движения транспорта через два пограничных пункта на общей границе. "В связи с открытием Литовской Республикой государственной границы с Республикой Беларусь государственное предприятие "Минсктранс" возобновляет ежедневное выполнение рейсов по следующим международным маршрутам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия. Речь идет о маршрутах Минск – Каунас – Минск, Минск – Рига – Минск, Минск – Вильнюс – Минск. Некоторые рейсы по этим маршрутам возобновятся уже 20 ноября. Литва ночью 20 ноября открыла пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Белоруссией, закрытые ранее по решению Вильнюса. В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. А накануне правительство Литвы решило открыть КПП раньше заявленного срока - уже 20 ноября.
10:55 20.11.2025
 
Белоруссия возобновляет автобусные рейсы в Литву

© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Толочко
МИНСК, 20 ноя - ПРАЙМ. Белорусское госпредприятие "Минсктранс" сообщило, что возобновляет выполнение ряда международных автобусных рейсов на фоне возобновления Литвой движения транспорта через два пограничных пункта на общей границе.
"В связи с открытием Литовской Республикой государственной границы с Республикой Беларусь государственное предприятие "Минсктранс" возобновляет ежедневное выполнение рейсов по следующим международным маршрутам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия.
Речь идет о маршрутах Минск – Каунас – Минск, Минск – Рига – Минск, Минск – Вильнюс – Минск. Некоторые рейсы по этим маршрутам возобновятся уже 20 ноября.
Литва ночью 20 ноября открыла пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Белоруссией, закрытые ранее по решению Вильнюса.
В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. А накануне правительство Литвы решило открыть КПП раньше заявленного срока - уже 20 ноября.
18.11.2025
Застрявшие на границе Литвы и Белоруссии узбекские фуры продолжили транзит
18 ноября, 13:32
 
