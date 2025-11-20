https://1prime.ru/20251120/belorussiya-864743087.html

Белоруссия возобновляет автобусные рейсы в Литву

Белоруссия возобновляет автобусные рейсы в Литву

МИНСК, 20 ноя - ПРАЙМ. Белорусское госпредприятие "Минсктранс" сообщило, что возобновляет выполнение ряда международных автобусных рейсов на фоне возобновления Литвой движения транспорта через два пограничных пункта на общей границе. "В связи с открытием Литовской Республикой государственной границы с Республикой Беларусь государственное предприятие "Минсктранс" возобновляет ежедневное выполнение рейсов по следующим международным маршрутам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия. Речь идет о маршрутах Минск – Каунас – Минск, Минск – Рига – Минск, Минск – Вильнюс – Минск. Некоторые рейсы по этим маршрутам возобновятся уже 20 ноября. Литва ночью 20 ноября открыла пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Белоруссией, закрытые ранее по решению Вильнюса. В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. А накануне правительство Литвы решило открыть КПП раньше заявленного срока - уже 20 ноября.

