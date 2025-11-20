Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином - 20.11.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином
Госдума приняла закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином - 20.11.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином
Госдума приняла закон, позволяющий, в числе прочего, обеспечить внутренний рынок России бензином, а российским компаниям - получить обратный акциз при... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T14:59+0300
2025-11-20T14:59+0300
россия
рф
белоруссия
алексей сазанов
нпз
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/42/842474243_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_7b7546b3d4c571635db87ae735ac376e.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий, в числе прочего, обеспечить внутренний рынок России бензином, а российским компаниям - получить обратный акциз при переработке нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В частности, он устанавливает возможность получения российскими компаниями обратного акциза при давальческой переработке нефти за рубежом. Сейчас по такой схеме российская нефть перерабатывается на НПЗ Белоруссии, пояснял на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. При этом все вырабатываемые нефтепродукты принадлежат российским компаниям и в первую очередь поставляются на внутренний рынок России. Обратный акциз можно будет применять при такой давальческой переработке нефти на белорусских НПЗ, уточнял замминистра. Также закон с 1 января 2026 года обнуляет акциз на денатурированный этиловый спирт, применяемый для производства высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина. Для этого вводится понятие свидетельства организации, осуществляющей производство высокооктанового бензина. Компании с такими свидетельствами смогут приобретать денатурированный этиловый спирт с нулевой ставкой акциза. Эти изменения были предложены правительством РФ в целях насыщения внутреннего рынка России бензином. Сазанов напоминал, что "была определенная напряженная ситуация на внутреннем рынке автомобильного бензина в связи с теми атаками, которые шли на НПЗ". В связи с этим вносятся регуляторные изменения, которые в том числе позволят применять этиловый спирт для производства бензина. Помимо этого, закон позволяет в 2026 году несколько увеличить выплату обратного акциза компаниям, которые не успевают в срок из-за сложившейся ситуации завершить модернизацию НПЗ по инвестиционным соглашениям с Минэнерго РФ. В таких соглашениях содержатся обязательства по выпуску бензина пятого класса в объеме не менее 10% от объема переработанной нефти. В случае невыполнения соглашения к обратному акцизу применяется понижающий коэффициент. Законом этот коэффициент на 2026 год увеличивается с 0,66 до 0,85, что позволит увеличить и выплату обратного акциза таким компаниям с 66% до 85% от акциза. Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
россия, рф, белоруссия, алексей сазанов, нпз, госдума
РОССИЯ, РФ, БЕЛОРУССИЯ, Алексей Сазанов, НПЗ, Госдума
14:59 20.11.2025
 
Госдума приняла закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином

Госдума приняла закон о поставках бензина на внутренний рынок России

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий, в числе прочего, обеспечить внутренний рынок России бензином, а российским компаниям - получить обратный акциз при переработке нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах.
Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В частности, он устанавливает возможность получения российскими компаниями обратного акциза при давальческой переработке нефти за рубежом.
Сейчас по такой схеме российская нефть перерабатывается на НПЗ Белоруссии, пояснял на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. При этом все вырабатываемые нефтепродукты принадлежат российским компаниям и в первую очередь поставляются на внутренний рынок России. Обратный акциз можно будет применять при такой давальческой переработке нефти на белорусских НПЗ, уточнял замминистра.
Также закон с 1 января 2026 года обнуляет акциз на денатурированный этиловый спирт, применяемый для производства высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина. Для этого вводится понятие свидетельства организации, осуществляющей производство высокооктанового бензина. Компании с такими свидетельствами смогут приобретать денатурированный этиловый спирт с нулевой ставкой акциза.
Эти изменения были предложены правительством РФ в целях насыщения внутреннего рынка России бензином. Сазанов напоминал, что "была определенная напряженная ситуация на внутреннем рынке автомобильного бензина в связи с теми атаками, которые шли на НПЗ". В связи с этим вносятся регуляторные изменения, которые в том числе позволят применять этиловый спирт для производства бензина.
Помимо этого, закон позволяет в 2026 году несколько увеличить выплату обратного акциза компаниям, которые не успевают в срок из-за сложившейся ситуации завершить модернизацию НПЗ по инвестиционным соглашениям с Минэнерго РФ.
В таких соглашениях содержатся обязательства по выпуску бензина пятого класса в объеме не менее 10% от объема переработанной нефти. В случае невыполнения соглашения к обратному акцизу применяется понижающий коэффициент. Законом этот коэффициент на 2026 год увеличивается с 0,66 до 0,85, что позволит увеличить и выплату обратного акциза таким компаниям с 66% до 85% от акциза.
Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
