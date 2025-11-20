https://1prime.ru/20251120/benzin-864755879.html

Госдума приняла закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином

Госдума приняла закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином - 20.11.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином

Госдума приняла закон, позволяющий, в числе прочего, обеспечить внутренний рынок России бензином, а российским компаниям - получить обратный акциз при... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T14:59+0300

2025-11-20T14:59+0300

2025-11-20T14:59+0300

россия

рф

белоруссия

алексей сазанов

нпз

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84247/42/842474243_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_7b7546b3d4c571635db87ae735ac376e.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий, в числе прочего, обеспечить внутренний рынок России бензином, а российским компаниям - получить обратный акциз при переработке нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В частности, он устанавливает возможность получения российскими компаниями обратного акциза при давальческой переработке нефти за рубежом. Сейчас по такой схеме российская нефть перерабатывается на НПЗ Белоруссии, пояснял на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. При этом все вырабатываемые нефтепродукты принадлежат российским компаниям и в первую очередь поставляются на внутренний рынок России. Обратный акциз можно будет применять при такой давальческой переработке нефти на белорусских НПЗ, уточнял замминистра. Также закон с 1 января 2026 года обнуляет акциз на денатурированный этиловый спирт, применяемый для производства высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина. Для этого вводится понятие свидетельства организации, осуществляющей производство высокооктанового бензина. Компании с такими свидетельствами смогут приобретать денатурированный этиловый спирт с нулевой ставкой акциза. Эти изменения были предложены правительством РФ в целях насыщения внутреннего рынка России бензином. Сазанов напоминал, что "была определенная напряженная ситуация на внутреннем рынке автомобильного бензина в связи с теми атаками, которые шли на НПЗ". В связи с этим вносятся регуляторные изменения, которые в том числе позволят применять этиловый спирт для производства бензина. Помимо этого, закон позволяет в 2026 году несколько увеличить выплату обратного акциза компаниям, которые не успевают в срок из-за сложившейся ситуации завершить модернизацию НПЗ по инвестиционным соглашениям с Минэнерго РФ. В таких соглашениях содержатся обязательства по выпуску бензина пятого класса в объеме не менее 10% от объема переработанной нефти. В случае невыполнения соглашения к обратному акцизу применяется понижающий коэффициент. Законом этот коэффициент на 2026 год увеличивается с 0,66 до 0,85, что позволит увеличить и выплату обратного акциза таким компаниям с 66% до 85% от акциза. Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

https://1prime.ru/20251120/nds-864755229.html

https://1prime.ru/20251115/gd--864565236.html

https://1prime.ru/20251120/biznes-864755578.html

рф

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, белоруссия, алексей сазанов, нпз, госдума