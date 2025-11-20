https://1prime.ru/20251120/benzin-864761283.html

Цена бензина Аи-92 на российской бирже вернулась к росту в четверг

Цена бензина Аи-92 на российской бирже вернулась к росту в четверг

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже в четверг поднялась после снижения в течение шести торговых сессий подряд - за день подросла на 0,07%, следует из материалов торгов. Теперь марка стоит 60 292 рубля за тонну. Также в четверг подорожал и бензин Аи-95 - на 0,79%, до 71 364 рублей за тонну. Что касается цен на дизельное топливо, летний сорт подешевел за день на 0,77% - до 56 943 рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизтоплива снизилась на 1,08%, до 54 939 рублей за тонну, зимнего дизтоплива - на 0,02%, до 74 662 рублей. Тонна сжиженных углеводородных газов выросла в цене на 4,5%, до 20 815 рублей, мазута - на 0,45%, до 19 928 рублей. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. Как объяснил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, это произошло на фоне ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов. Он также ожидает, что биржевая динамика вскоре отразится и на рознице.

