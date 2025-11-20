Петербургская биржа предложила создать саморегулируемую организацию

https://1prime.ru/20251120/birzha-864770653.html

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Петербургская биржа предлагает создать саморегулируемую организацию - Национальную ассоциацию участников товарного рынка (НАУТОР), чтобы повысить прозрачность рынка, такую инициативу озвучил президент торговой площадки Игорь Артемьев. "Мы считаем, что нужно структурировать профессиональное сообщество. Поэтому появился проект саморегулируемой организации НАУТОР (Национальная ассоциация участников товарных рынков - ред.)", - сказал он на совещании торговой площадки с представителями ассоциаций товарных рынков. Основной задачей НАУТОР, по словам Артемьева, станет выработка единых стандартов деятельности на биржевом товарном рынке. "Усилия ассоциации будут направлены на повышение качества и прозрачности предоставляемых услуг участниками торгов своим клиентам, обеспечение транспарентности биржевого рынка в целом", - пояснил глава биржи. Предполагается, что ассоциация будет создана в формате "саморегулируемой организации" (СРО). При этом сама биржа не войдет в состав НАУТОР, но будет активно участвовать в ее создании и деятельности, по аналогии с финансовым рынком. Инициатива включает также учреждение Совета биржи, куда, помимо членов НАУТОР, планируется привлечь ключевые отраслевые ассоциации страны, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленную палату, общественные организации, ЦБ РФ и федеральные органы исполнительной власти. Совет биржи будет обсуждать стратегические вопросы, специфические задачи и прорабатывать вопросы развития биржевой инфраструктуры, добавил Артемьев. По его словам, Петербургская биржа уже получила предварительную поддержку со стороны Минэнерго, Минфина, ЦБ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Начальник Управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Елена Цышевская разделяет мнение биржи. Идея о создании НАУТОР совпадает с позицией ФАС. "Даже в условиях нерегулируемой биржевой торговли государство сохраняет контроль над топливным рынком. При этом ключевая задача - обеспечить соответствие операций биржевому формату и сформировать ясные правила игры для участников. Это шаг к созданию прозрачного рынка", - заявила она. Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

