Российские бизнесмены стали активнее заниматься бизнесом

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россиянки активно занимаются бизнесом: в настоящее время доля прекрасного пола среди отечественных предпринимателей уже превышает 45%, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile.
"Доля женщин в российском бизнесе превысила 45%. К такому выводу пришли аналитики, проанализировав гендерный состав индивидуальных предпринимателей (ИП) в стране. По данным на 15 ноября 2025 года, свое дело ведут 9 330 946 мужчин и 7 774 940 женщин", - отмечается в исследовании.
За последние четыре года пик открытий ИП пришелся на 2023-й: тогда бизнесменами стали 533 770 мужчин и 448 424 женщины. При этом женщины начинали свое дело на 28% чаще по сравнению с 2022 годом, а мужчины - всего на 17%. Однако уже в 2024 году темп роста регистраций женского бизнеса стал отрицательным (-4%), а мужского - замедлился до 3%.
Среди учредителей обществ с ограниченной ответственностью (ООО) на одну женщину приходится двое мужчин. Из 1 918 960 владельцев бизнеса к прекрасному полу относятся 615 998 человек. За четыре года наименьшая доля женщин, основавших компанию, наблюдалась в 2023-м (менее 30%), наибольшая - в 2024-м (почти 32%).
