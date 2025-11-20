https://1prime.ru/20251120/brend-864735853.html
На зарубежный рынок ритейла в 2026 году могут выйти четыре бренда из России
СОЧИ, 20 ноя – ПРАЙМ. На зарубежный рынок ритейла в 2026 году могут выйти четыре бренда из России, рассказала РИА Недвижимость в кулуарах выставки-форума Mallpic вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева.
"В 2026 году в "Дубай Молле" планируется расширение на 30 тысяч квадратных метров. Уже заявлены четыре российских бренда, которые претендуют на эти площади, идут переговоры", - сообщила она.
По словам Кермедчиевой, выход российских брендов за границу, в частности на Ближний Восток, продолжается, однако он сдерживается ограниченным объемом свободных площадей.
"Сейчас из-за того, что низкий ввод площадей в Арабских Эмиратах, то просто некуда выходить. Там стопроцентная заполненность практически всех торговых центров", - объяснила вице-президент СТЦ.
СТЦ: четыре российских бренда могут выйти на зарубежный рынок ритейла в 2026 году
