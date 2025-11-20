Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На зарубежный рынок ритейла в 2026 году могут выйти четыре бренда из России - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251120/brend-864735853.html
На зарубежный рынок ритейла в 2026 году могут выйти четыре бренда из России
На зарубежный рынок ритейла в 2026 году могут выйти четыре бренда из России - 20.11.2025, ПРАЙМ
На зарубежный рынок ритейла в 2026 году могут выйти четыре бренда из России
На зарубежный рынок ритейла в 2026 году могут выйти четыре бренда из России, рассказала РИА Недвижимость в кулуарах выставки-форума Mallpic вице-президент Союза | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T05:47+0300
2025-11-20T05:47+0300
бизнес
россия
экономика
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864735853.jpg?1763606827
СОЧИ, 20 ноя – ПРАЙМ. На зарубежный рынок ритейла в 2026 году могут выйти четыре бренда из России, рассказала РИА Недвижимость в кулуарах выставки-форума Mallpic вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева. "В 2026 году в "Дубай Молле" планируется расширение на 30 тысяч квадратных метров. Уже заявлены четыре российских бренда, которые претендуют на эти площади, идут переговоры", - сообщила она. По словам Кермедчиевой, выход российских брендов за границу, в частности на Ближний Восток, продолжается, однако он сдерживается ограниченным объемом свободных площадей. "Сейчас из-за того, что низкий ввод площадей в Арабских Эмиратах, то просто некуда выходить. Там стопроцентная заполненность практически всех торговых центров", - объяснила вице-президент СТЦ.
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ближний восток
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
05:47 20.11.2025
 
На зарубежный рынок ритейла в 2026 году могут выйти четыре бренда из России

СТЦ: четыре российских бренда могут выйти на зарубежный рынок ритейла в 2026 году

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 20 ноя – ПРАЙМ. На зарубежный рынок ритейла в 2026 году могут выйти четыре бренда из России, рассказала РИА Недвижимость в кулуарах выставки-форума Mallpic вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева.
"В 2026 году в "Дубай Молле" планируется расширение на 30 тысяч квадратных метров. Уже заявлены четыре российских бренда, которые претендуют на эти площади, идут переговоры", - сообщила она.
По словам Кермедчиевой, выход российских брендов за границу, в частности на Ближний Восток, продолжается, однако он сдерживается ограниченным объемом свободных площадей.
"Сейчас из-за того, что низкий ввод площадей в Арабских Эмиратах, то просто некуда выходить. Там стопроцентная заполненность практически всех торговых центров", - объяснила вице-президент СТЦ.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала