В Бурятии списали долг в 4,6 миллиарда рублей по бюджетным кредитам

2025-11-20T05:10+0300

россия

бурятия

УЛАН-УДЭ, 20 ноя - ПРАЙМ. Бурятии списан долг в 4,6 миллиарда рублей по бюджетным кредитам, всего с 2025 по 2029 годы будет списано 11,7 миллиарда рублей бюджетных кредитов, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Благодаря решению В.В. Путина республика получила возможность к развитию, а теперь - снизить долговую нагрузку. Сегодня в не самое простое время, когда доходы республиканского бюджета не растут, а расходы увеличиваются, федеральный центр пришел на помощь, и республике списали 4,6 миллиарда рублей бюджетных кредитов (из них в июле - 1,7 миллиарда рублей за 2024 год, в ноябре - 2,9 миллиарда рублей). Всего с 2025 по 2029 годы будет списано 11,7 миллиарда рублей бюджетных кредитов", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что такое решение президента России дает региону возможность уверенно смотреть вперед, выполнять социальные обязательства, помогать бойцам на СВО и развивать республику.

бурятия

