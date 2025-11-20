https://1prime.ru/20251120/burjatija-864735178.html
В Бурятии списали долг в 4,6 миллиарда рублей по бюджетным кредитам
В Бурятии списали долг в 4,6 миллиарда рублей по бюджетным кредитам - 20.11.2025, ПРАЙМ
В Бурятии списали долг в 4,6 миллиарда рублей по бюджетным кредитам
Бурятии списан долг в 4,6 миллиарда рублей по бюджетным кредитам, всего с 2025 по 2029 годы будет списано 11,7 миллиарда рублей бюджетных кредитов, сообщил... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T05:10+0300
2025-11-20T05:10+0300
2025-11-20T05:10+0300
экономика
финансы
россия
бурятия
алексей цыденов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864735178.jpg?1763604648
УЛАН-УДЭ, 20 ноя - ПРАЙМ. Бурятии списан долг в 4,6 миллиарда рублей по бюджетным кредитам, всего с 2025 по 2029 годы будет списано 11,7 миллиарда рублей бюджетных кредитов, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Благодаря решению В.В. Путина республика получила возможность к развитию, а теперь - снизить долговую нагрузку. Сегодня в не самое простое время, когда доходы республиканского бюджета не растут, а расходы увеличиваются, федеральный центр пришел на помощь, и республике списали 4,6 миллиарда рублей бюджетных кредитов (из них в июле - 1,7 миллиарда рублей за 2024 год, в ноябре - 2,9 миллиарда рублей). Всего с 2025 по 2029 годы будет списано 11,7 миллиарда рублей бюджетных кредитов", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такое решение президента России дает региону возможность уверенно смотреть вперед, выполнять социальные обязательства, помогать бойцам на СВО и развивать республику.
бурятия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, бурятия, алексей цыденов
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Бурятия, Алексей Цыденов
В Бурятии списали долг в 4,6 миллиарда рублей по бюджетным кредитам
В Бурятии списали долг в 4,6 миллиарда рублей по бюджетным кредитам
УЛАН-УДЭ, 20 ноя - ПРАЙМ. Бурятии списан долг в 4,6 миллиарда рублей по бюджетным кредитам, всего с 2025 по 2029 годы будет списано 11,7 миллиарда рублей бюджетных кредитов, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Благодаря решению В.В. Путина республика получила возможность к развитию, а теперь - снизить долговую нагрузку. Сегодня в не самое простое время, когда доходы республиканского бюджета не растут, а расходы увеличиваются, федеральный центр пришел на помощь, и республике списали 4,6 миллиарда рублей бюджетных кредитов (из них в июле - 1,7 миллиарда рублей за 2024 год, в ноябре - 2,9 миллиарда рублей). Всего с 2025 по 2029 годы будет списано 11,7 миллиарда рублей бюджетных кредитов", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такое решение президента России дает региону возможность уверенно смотреть вперед, выполнять социальные обязательства, помогать бойцам на СВО и развивать республику.