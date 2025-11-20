Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Три четверти россиян покупают подарки на маркетплейсах, показал опрос - 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Три четверти россиян покупают подарки на маркетплейсах, в торговых центрах - лишь 23,1%, говорится в исследовании микрокредитной компании "А Деньги", которое есть у РИА Новости. "Маркетплейсы - главный источник вдохновения и покупок. Их выбирают 72,4% опрошенных. Торговые центры и магазины остаются значимым каналом (23,1%), а на долю сайтов по подбору подарков и соцсетей приходится 4,3% ответивших", - говорится в исследовании. Что касается планирования бюджета, 36,4% респондентов целенаправленно откладывают деньги на подарки. Еще 27,6% совмещают планирование со спонтанными тратами. 30,4% респондентов чаще тратятся на подарки спонтанно, а 5,5% - не задумываются о бюджете, говорится в материалах. "Самой популярной суммой, которую готовы потратить на подарок, стал диапазон от 1000 до 3000 рублей (44,4%). Каждый четвертый (24,4%) готов потратить от 3000 до 5000 рублей. Еще 19,3% готовы потратить до 1000 рублей, а 11,9% - свыше 5000 рублей", - уточняется в исследовании. Также отмечается, что когда денег на подарок нет или не хватает, половина респондентов (50,7%) готова отложить покупку, а 17,5% предпочтут сделать подарок своими руками. При этом значительное число людей рассматривает возможность взять деньги в долг. Каждый восьмой опрошенный (12,7%) в такой ситуации предпочтет взять заем в финансовой компании. Еще 19,1% готовы обратиться за помощью к друзьям или родственникам.
06:32 20.11.2025 (обновлено: 06:56 20.11.2025)
 
Три четверти россиян покупают подарки на маркетплейсах, показал опрос

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Три четверти россиян покупают подарки на маркетплейсах, в торговых центрах - лишь 23,1%, говорится в исследовании микрокредитной компании "А Деньги", которое есть у РИА Новости.
"Маркетплейсы - главный источник вдохновения и покупок. Их выбирают 72,4% опрошенных. Торговые центры и магазины остаются значимым каналом (23,1%), а на долю сайтов по подбору подарков и соцсетей приходится 4,3% ответивших", - говорится в исследовании.
Что касается планирования бюджета, 36,4% респондентов целенаправленно откладывают деньги на подарки. Еще 27,6% совмещают планирование со спонтанными тратами. 30,4% респондентов чаще тратятся на подарки спонтанно, а 5,5% - не задумываются о бюджете, говорится в материалах.
"Самой популярной суммой, которую готовы потратить на подарок, стал диапазон от 1000 до 3000 рублей (44,4%). Каждый четвертый (24,4%) готов потратить от 3000 до 5000 рублей. Еще 19,3% готовы потратить до 1000 рублей, а 11,9% - свыше 5000 рублей", - уточняется в исследовании.
Также отмечается, что когда денег на подарок нет или не хватает, половина респондентов (50,7%) готова отложить покупку, а 17,5% предпочтут сделать подарок своими руками. При этом значительное число людей рассматривает возможность взять деньги в долг. Каждый восьмой опрошенный (12,7%) в такой ситуации предпочтет взять заем в финансовой компании. Еще 19,1% готовы обратиться за помощью к друзьям или родственникам.
 
Заголовок открываемого материала