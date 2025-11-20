https://1prime.ru/20251120/dividendy-864741730.html
"Т-Технологии" рекомендовали выплатить дивиденды в 36 рублей на акцию
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Т-Технологий" (материнской компании Т-Банка, бывшего банка "Тинькофф") рекомендовал выплатить дивиденды за третий квартал 2025 года в размере 36 рублей на акцию, говорится в материалах компании. "Совет директоров группы рекомендовал дивиденды в размере 36 рублей на акцию по результатам III квартала 2025 года", - сказано в сообщении "Т-Технологии". "На протяжении последнего года мы придерживаемся практики ежеквартальных дивидендных выплат. По итогам III квартала 2025 года совет директоров группы рекомендовал дивиденды в размере 36 рублей на акцию. Таким образом, совокупный размер дивидендных выплат, приходящихся на одну акцию Т, по итогам последних четырех кварталов составит 136 рублей", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "Т-Технологий" Алексея Малиновского. Компания в нынешнем году выплатила финальные дивиденды за 2024 год в 32 рубля на акцию, по итогам первого квартала - 33 рубля , второго - 35 рублей на акцию. Дивидендная политика "Т-Технологий" предполагает выплаты в размере до 30% чистой прибыли за год. При этом группа заявила, что планирует выплачивать дивиденды по результатам каждого квартала.
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ.
"Совет директоров группы рекомендовал дивиденды в размере 36 рублей на акцию по результатам III квартала 2025 года", - сказано в сообщении "Т-Технологии".
"На протяжении последнего года мы придерживаемся практики ежеквартальных дивидендных выплат. По итогам III квартала 2025 года совет директоров группы рекомендовал дивиденды в размере 36 рублей на акцию. Таким образом, совокупный размер дивидендных выплат, приходящихся на одну акцию Т, по итогам последних четырех кварталов составит 136 рублей", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "Т-Технологий" Алексея Малиновского.
Компания в нынешнем году выплатила финальные дивиденды за 2024 год в 32 рубля на акцию, по итогам первого квартала - 33 рубля , второго - 35 рублей на акцию. Дивидендная политика "Т-Технологий" предполагает выплаты в размере до 30% чистой прибыли за год. При этом группа заявила, что планирует выплачивать дивиденды по результатам каждого квартала.
