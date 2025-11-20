https://1prime.ru/20251120/dollar-864765959.html

Доллар дорожает к мировым валютам на данных из США

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,1531 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1538 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 157,76 иены с уровня прошлого закрытия в 157,15 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,04% - до 100,17 пункта. Безработица в США в сентябре выросла до 4,4% с 4,3% месяцем ранее, в то время как аналитики ждали сохранения показателя на уровне августа. Рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики составил 119 тысяч при прогнозе увеличения только на 50 тысяч. После публикации статистики аналитики оценивают возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. "Новый отчет свидетельствует о том, что рынок труда США в лучшем состоянии, чем опасались. Если копнуть немного глубже, то на рынке труда начинают появляться трещины, и этот отчет не исключает возможности понижения ставок ФРС", - цитирует агентство Блумберг директора по исследованиям в XTB Ltd. Кейтлин Брукс (Kathleen Brooks). В четверг также стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 8 тысяч - до 220 тысяч. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке стране в октябре выросло до 4,1 миллиона при прогнозе показателя 4,08 миллиона.

