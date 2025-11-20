Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дорожает к мировым валютам на данных из США - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/dollar-864765959.html
Доллар дорожает к мировым валютам на данных из США
Доллар дорожает к мировым валютам на данных из США - 20.11.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам на данных из США
Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T18:27+0300
2025-11-20T18:27+0300
рынок
торги
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/68/777036822_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_243160352bc9f6935ef2b095ff79c298.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,1531 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1538 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 157,76 иены с уровня прошлого закрытия в 157,15 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,04% - до 100,17 пункта. Безработица в США в сентябре выросла до 4,4% с 4,3% месяцем ранее, в то время как аналитики ждали сохранения показателя на уровне августа. Рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики составил 119 тысяч при прогнозе увеличения только на 50 тысяч. После публикации статистики аналитики оценивают возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. "Новый отчет свидетельствует о том, что рынок труда США в лучшем состоянии, чем опасались. Если копнуть немного глубже, то на рынке труда начинают появляться трещины, и этот отчет не исключает возможности понижения ставок ФРС", - цитирует агентство Блумберг директора по исследованиям в XTB Ltd. Кейтлин Брукс (Kathleen Brooks). В четверг также стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 8 тысяч - до 220 тысяч. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке стране в октябре выросло до 4,1 миллиона при прогнозе показателя 4,08 миллиона.
https://1prime.ru/20251120/indeks-864765790.html
https://1prime.ru/20251120/kurs-864765290.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/68/777036822_0:0:1451:1088_1920x0_80_0_0_888b581172aa4f353b86affc6cb9821c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша
Рынок, Торги, США
18:27 20.11.2025
 
Доллар дорожает к мировым валютам на данных из США

Доллар дорожает к мировым валютам после выхода данных по США

© fotolia.com / Andrey KuzminДоллары
Доллары - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Доллары. Архивное фото
© fotolia.com / Andrey Kuzmin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,1531 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1538 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 157,76 иены с уровня прошлого закрытия в 157,15 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,04% - до 100,17 пункта.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Фондовые индексы США растут на взлете акций техсектора
18:25
Безработица в США в сентябре выросла до 4,4% с 4,3% месяцем ранее, в то время как аналитики ждали сохранения показателя на уровне августа. Рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики составил 119 тысяч при прогнозе увеличения только на 50 тысяч.
После публикации статистики аналитики оценивают возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря.
"Новый отчет свидетельствует о том, что рынок труда США в лучшем состоянии, чем опасались. Если копнуть немного глубже, то на рынке труда начинают появляться трещины, и этот отчет не исключает возможности понижения ставок ФРС", - цитирует агентство Блумберг директора по исследованиям в XTB Ltd. Кейтлин Брукс (Kathleen Brooks).
В четверг также стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 8 тысяч - до 220 тысяч. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке стране в октябре выросло до 4,1 миллиона при прогнозе показателя 4,08 миллиона.
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
ЦБ назвал официальные курсы валют на 21 ноября
18:06
 
РынокТоргиСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала