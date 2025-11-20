https://1prime.ru/20251120/doplata-864667512.html

"Пересчитают". Кому положена доплата за 25 лет стажа

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. В российской практике встречаются дополнительные выплаты сотрудникам, которые проработали в организации продолжительный период, в том числе около 25 лет. Кому они полагаются, рассказала агентству “Прайм” заместитель председателя совета директоров АО ХК “Сибирский деловой союз” Анастасия Горелкина.“Такие доплаты связаны с политикой поощрения лояльности и сохранения кадров, а также с особенностями профессиональной деятельности в сферах, где длительный стаж часто сопровождается высокими нагрузками или специфическими условиями труда. В таких компаниях наличие 25-летнего стажа рассматривается как важный показатель опыта и устойчивости”, - пояснила она.Право на государственные надбавки установлено для пожарных, спасателей, работников угольной промышленности, членов летных экипажей гражданских судов. Для их получения необходимо предъявить в Социальный фонд соответствующие документы.Есть и корпоративные надбавки. Для их получения работнику тоже нужно подтвердить свой стаж внутри компании или в профессиональной сфере. Обычно это делается на основании трудовой книжки, справок о периодах работы, документов о квалификации и иных сведений, подтверждающих длительность и характер деятельности. Решение принимают кадровые службы компаний после анализа документов.Большое значение имеет точное подтверждение того, что сотрудник действительно выполнял работу, подпадающую под корпоративную систему поощрения.“В компаниях, где применяется отраслевой подход, например в промышленности, авиации или сфере повышенной профессиональной нагрузки, учитываются только те периоды, которые точно соответствуют перечню должностей или условий труда. Иногда каждая должность в стаже проверяется отдельно, чтобы убедиться в корректности подсчета”, - разъяснила Горелкина.Размер доплаты устанавливается индивидуально и зависит от оклада работника, финансовой политики компании, уровня ответственности профессии, особенностей условий труда и общего подтвержденного стажа. В одних организациях доплата фиксированная, в других она рассчитывается индивидуально и может включать дополнительные коэффициенты или надбавки, отражающие специфику деятельности. В результате суммы могут существенно различаться даже в пределах одной отрасли, заключила специалист.

