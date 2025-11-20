https://1prime.ru/20251120/dtp-864771720.html

Россиянам сообщили, где туристы чаще всего попадают в опасные ситуации

Россиянам сообщили, где туристы чаще всего попадают в опасные ситуации - 20.11.2025, ПРАЙМ

Россиянам сообщили, где туристы чаще всего попадают в опасные ситуации

Наибольшее количество обращений российских туристов за медицинской помощью после ДТП приходится на отдых в Таиланде, рассказал телеканалу 360.ru советник... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T21:13+0300

2025-11-20T21:13+0300

2025-11-20T21:13+0300

в мире

таиланд

турция

египет

российский союз туриндустрии

туризм

https://cdnn.1prime.ru/img/83350/19/833501966_0:28:3189:1821_1920x0_80_0_0_969eab552055f97045838cdcc2e51034.jpg

МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Наибольшее количество обращений российских туристов за медицинской помощью после ДТП приходится на отдых в Таиланде, рассказал телеканалу 360.ru советник гендиректора компании Боровицкое страховое общество и руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев."В Таиланде россияне часто разбиваются на байках, скутерах и тук-туках или травятся местной кухней и водой", — сообщил специалист.Он также уточнил, что в других популярных направлениях — Турции и Египте — наиболее распространены обращения по поводу лор-заболеваний, солнечных ожогов, перегрева и бытовых травм.Кроме того, по словам Сгибнева, туристам стоит учитывать повышенные риски в Италии и ОАЭ, где медицинская помощь является особенно дорогой.

https://1prime.ru/20251025/turtsiya-863933664.html

https://1prime.ru/20251001/gelendzhik-863029681.html

таиланд

турция

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, таиланд, турция, египет, российский союз туриндустрии, туризм