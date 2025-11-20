Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам сообщили, где туристы чаще всего попадают в опасные ситуации - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/dtp-864771720.html
Россиянам сообщили, где туристы чаще всего попадают в опасные ситуации
Россиянам сообщили, где туристы чаще всего попадают в опасные ситуации - 20.11.2025, ПРАЙМ
Россиянам сообщили, где туристы чаще всего попадают в опасные ситуации
Наибольшее количество обращений российских туристов за медицинской помощью после ДТП приходится на отдых в Таиланде, рассказал телеканалу 360.ru советник... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T21:13+0300
2025-11-20T21:13+0300
в мире
таиланд
турция
египет
российский союз туриндустрии
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/83350/19/833501966_0:28:3189:1821_1920x0_80_0_0_969eab552055f97045838cdcc2e51034.jpg
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Наибольшее количество обращений российских туристов за медицинской помощью после ДТП приходится на отдых в Таиланде, рассказал телеканалу 360.ru советник гендиректора компании Боровицкое страховое общество и руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев."В Таиланде россияне часто разбиваются на байках, скутерах и тук-туках или травятся местной кухней и водой", — сообщил специалист.Он также уточнил, что в других популярных направлениях — Турции и Египте — наиболее распространены обращения по поводу лор-заболеваний, солнечных ожогов, перегрева и бытовых травм.Кроме того, по словам Сгибнева, туристам стоит учитывать повышенные риски в Италии и ОАЭ, где медицинская помощь является особенно дорогой.
https://1prime.ru/20251025/turtsiya-863933664.html
https://1prime.ru/20251001/gelendzhik-863029681.html
таиланд
турция
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83350/19/833501966_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_bc6c58f1ec4f14edb1fa1e48acbed653.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, таиланд, турция, египет, российский союз туриндустрии, туризм
В мире, ТАИЛАНД, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, Российский союз туриндустрии, Туризм
21:13 20.11.2025
 
Россиянам сообщили, где туристы чаще всего попадают в опасные ситуации

Самые частые ДТП с россиянами происходят в Таиланде

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРыбак в лодке в Андаманском море у побережья Таиланда
Рыбак в лодке в Андаманском море у побережья Таиланда - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Рыбак в лодке в Андаманском море у побережья Таиланда. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Наибольшее количество обращений российских туристов за медицинской помощью после ДТП приходится на отдых в Таиланде, рассказал телеканалу 360.ru советник гендиректора компании Боровицкое страховое общество и руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев.
Таиланде россияне часто разбиваются на байках, скутерах и тук-туках или травятся местной кухней и водой", — сообщил специалист.
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Турция в 2025 году ожидает доходы от туризма в размере $63 млрд
25 октября, 19:49
Он также уточнил, что в других популярных направлениях — Турции и Египте — наиболее распространены обращения по поводу лор-заболеваний, солнечных ожогов, перегрева и бытовых травм.
Кроме того, по словам Сгибнева, туристам стоит учитывать повышенные риски в Италии и ОАЭ, где медицинская помощь является особенно дорогой.
Вид на Геленджик - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Мэр Геленджика высказался о медицинском туризме
1 октября, 10:17
 
В миреТАИЛАНДТУРЦИЯЕГИПЕТРоссийский союз туриндустрииТуризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала