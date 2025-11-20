https://1prime.ru/20251120/dtp-864771720.html
Россиянам сообщили, где туристы чаще всего попадают в опасные ситуации
Россиянам сообщили, где туристы чаще всего попадают в опасные ситуации - 20.11.2025, ПРАЙМ
Россиянам сообщили, где туристы чаще всего попадают в опасные ситуации
2025-11-20T21:13+0300
2025-11-20T21:13+0300
2025-11-20T21:13+0300
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Наибольшее количество обращений российских туристов за медицинской помощью после ДТП приходится на отдых в Таиланде, рассказал телеканалу 360.ru советник гендиректора компании Боровицкое страховое общество и руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев."В Таиланде россияне часто разбиваются на байках, скутерах и тук-туках или травятся местной кухней и водой", — сообщил специалист.Он также уточнил, что в других популярных направлениях — Турции и Египте — наиболее распространены обращения по поводу лор-заболеваний, солнечных ожогов, перегрева и бытовых травм.Кроме того, по словам Сгибнева, туристам стоит учитывать повышенные риски в Италии и ОАЭ, где медицинская помощь является особенно дорогой.
Россиянам сообщили, где туристы чаще всего попадают в опасные ситуации
