S7 Group ввела в эксплуатацию вторую очередь завода по ремонту двигателей
S7 Group ввела в эксплуатацию вторую очередь завода по ремонту двигателей
2025-11-20T14:00+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Холдинг S7 Group в рамках "Транспортной недели" официально объявил о вводе в эксплуатацию второй очереди завода по капитальному техобслуживанию двигателей самолетов семейств Boeing 737 и Airbus A320, говорится в пресс-релизе компании. "S7 Group в рамках "Транспортной недели" официально объявила о вводе в эксплуатацию второй очереди завода по капитальному техническому обслуживанию авиационных двигателей для воздушных судов семейств Boeing 737 и Airbus A320", - говорится в пресс-релизе компании. В церемонии открытия поучаствовали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр транспорта РФ Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Запуск новых мощностей позволит не только значительно сократить средние сроки ремонта, но и снизит зависимость от поставок зарубежных комплектующих, уменьшит простой воздушных судов на земле и, как следствие, увеличит объемы пассажирских перевозок", - отметил Ядров. С 2022 года завод S7 Group уже отремонтировал 380 двигателей, что составляет 40% от общего парка двигателей, используемых в России на самолетах семейств Boeing 737 и Airbus A320.
