S7 Group ввела в эксплуатацию вторую очередь завода по ремонту двигателей - 20.11.2025
S7 Group ввела в эксплуатацию вторую очередь завода по ремонту двигателей
S7 Group ввела в эксплуатацию вторую очередь завода по ремонту двигателей - 20.11.2025, ПРАЙМ
S7 Group ввела в эксплуатацию вторую очередь завода по ремонту двигателей
Холдинг S7 Group в рамках "Транспортной недели" официально объявил о вводе в эксплуатацию второй очереди завода по капитальному техобслуживанию двигателей... | 20.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Холдинг S7 Group в рамках "Транспортной недели" официально объявил о вводе в эксплуатацию второй очереди завода по капитальному техобслуживанию двигателей самолетов семейств Boeing 737 и Airbus A320, говорится в пресс-релизе компании. "S7 Group в рамках "Транспортной недели" официально объявила о вводе в эксплуатацию второй очереди завода по капитальному техническому обслуживанию авиационных двигателей для воздушных судов семейств Boeing 737 и Airbus A320", - говорится в пресс-релизе компании. В церемонии открытия поучаствовали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр транспорта РФ Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Запуск новых мощностей позволит не только значительно сократить средние сроки ремонта, но и снизит зависимость от поставок зарубежных комплектующих, уменьшит простой воздушных судов на земле и, как следствие, увеличит объемы пассажирских перевозок", - отметил Ядров. С 2022 года завод S7 Group уже отремонтировал 380 двигателей, что составляет 40% от общего парка двигателей, используемых в России на самолетах семейств Boeing 737 и Airbus A320.
бизнес, промышленность, рф, михаил мишустин, росавиация, a320neo
Бизнес, Промышленность, РФ, Михаил Мишустин, Росавиация, A320neo
14:00 20.11.2025
 
S7 Group ввела в эксплуатацию вторую очередь завода по ремонту двигателей

S7 Group ввела вторую очередь завода по ремонту двигателей Boeing 737 и Airbus A320

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании S7 Airlines на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово
Самолет авиакомпании S7 Airlines на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Самолет авиакомпании S7 Airlines на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Холдинг S7 Group в рамках "Транспортной недели" официально объявил о вводе в эксплуатацию второй очереди завода по капитальному техобслуживанию двигателей самолетов семейств Boeing 737 и Airbus A320, говорится в пресс-релизе компании.
"S7 Group в рамках "Транспортной недели" официально объявила о вводе в эксплуатацию второй очереди завода по капитальному техническому обслуживанию авиационных двигателей для воздушных судов семейств Boeing 737 и Airbus A320", - говорится в пресс-релизе компании.
В церемонии открытия поучаствовали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр транспорта РФ Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Запуск новых мощностей позволит не только значительно сократить средние сроки ремонта, но и снизит зависимость от поставок зарубежных комплектующих, уменьшит простой воздушных судов на земле и, как следствие, увеличит объемы пассажирских перевозок", - отметил Ядров.
С 2022 года завод S7 Group уже отремонтировал 380 двигателей, что составляет 40% от общего парка двигателей, используемых в России на самолетах семейств Boeing 737 и Airbus A320.
БизнесПромышленностьРФМихаил МишустинРосавиацияA320neo
 
 
