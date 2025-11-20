https://1prime.ru/20251120/ekzamen-864763865.html

В России рассмотрят автоматизацию экзамена на права

МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Российские власти рассмотрят возможность введения автоматизированной системы сдачи экзаменов для получения водительских удостоверений."Повышение безопасности участников дорожного движения включает в себя <…> развитие системы проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, включая рассмотрение вопроса о возможности внедрения автоматизированного приема экзаменов", — отмечается в новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России.На данный момент в России экзамены для получения водительских прав проводятся бесплатно и делятся на два этапа. Первый — теоретический, состоящий из двадцати вопросов, и второй — практический, проходящий в присутствии инспектора, который оценивает навыки вождения кандидата. В случае неудачной попытки предусмотрена возможность пересдачи, причем ограничений по количеству попыток такого рода нет.В апреле 2024 года были введены изменения в порядок сдачи экзаменов на водительские права. Среди главных новаций: увеличение времени для пересдачи после трех и более неуспешных попыток практической части, повышение допустимого числа штрафных баллов для успешной сдачи, а также возможность нахождения инструктора на переднем пассажирском сиденье во время экзамена.

