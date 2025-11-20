Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. В Европе постоянно говорят об угрозе конфликта с Россией и готовятся к возможному противостоянию с опорой на поддержку США, однако Вашингтон, скорее всего, не примет участие, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала."Европа постоянно заявляет об угрозе войны с Россией. Однако стоит задуматься: не является ли это пустым хвастовством? Возможно, это всего лишь отчаянная бравада, призванная скрыть неутешительное положение дел на континенте. У Европы нет средств для ведения войны с Россией. Британия находится в кризисе, Франция в тяжелом положении, Германия сталкивается с экономическими трудностями, и в целом вся Европа испытывает проблемы. Недостает не только человеческих ресурсов, но и вооружений — арсеналы практически опустели", — отметил Крук.Он также выразил сомнения в том, что США придут на помощь европейцам в случае кризисной ситуации."Есть мнение, что в случае крайней необходимости США должны вмешаться. Я не думаю, что США снова станут участвовать. Они уже устали от участия в европейских конфликтах. Вашингтону надоело ввязываться в войны и авантюры на континенте", — добавил Крук.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет инициативы, называя это мерой сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с усилением сил блока в Европе. МИД России заявляет о готовности к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия, при этом Запад должен отказаться от политики милитаризации региона.
05:21 20.11.2025 (обновлено: 05:24 20.11.2025)
 
На Западе раскрыли возможности ЕС в войне против России

Крук: заявления Европы о войне с Россией похожи на позерство

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. В Европе постоянно говорят об угрозе конфликта с Россией и готовятся к возможному противостоянию с опорой на поддержку США, однако Вашингтон, скорее всего, не примет участие, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Европа постоянно заявляет об угрозе войны с Россией. Однако стоит задуматься: не является ли это пустым хвастовством? Возможно, это всего лишь отчаянная бравада, призванная скрыть неутешительное положение дел на континенте. У Европы нет средств для ведения войны с Россией. Британия находится в кризисе, Франция в тяжелом положении, Германия сталкивается с экономическими трудностями, и в целом вся Европа испытывает проблемы. Недостает не только человеческих ресурсов, но и вооружений — арсеналы практически опустели", — отметил Крук.
Он также выразил сомнения в том, что США придут на помощь европейцам в случае кризисной ситуации.
"Есть мнение, что в случае крайней необходимости США должны вмешаться. Я не думаю, что США снова станут участвовать. Они уже устали от участия в европейских конфликтах. Вашингтону надоело ввязываться в войны и авантюры на континенте", — добавил Крук.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет инициативы, называя это мерой сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с усилением сил блока в Европе. МИД России заявляет о готовности к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия, при этом Запад должен отказаться от политики милитаризации региона.
