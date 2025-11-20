https://1prime.ru/20251120/fesco-864747988.html

Контейнерный рынок России в январе-октябре снизился на пять процентов

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российский контейнерный рынок по итогам января-октября 2025 года снизился на 5,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 5,2 миллиона TEU, сообщили журналистам в транспортной группе Fesco. "По данным аналитиков Fesco, за январь-октябрь 2025 года общий объем контейнерных перевозок в России составил 5,2 миллиона TEU, что на 5,5% ниже уровня прошлого года. Импортные перевозки за десять месяцев сократились на 10% и составили 2,2 миллиона TEU. Внутренние перевозки уменьшились на 14% - до почти 1 миллиона TEU, транзит снизился на 6% - до порядка 500 тысяч TEU. На этом фоне экспорт продемонстрировал положительную динамику и вырос на 8%, достигнув 1,6 миллиона TEU", - сообщили в компании. В Fesco добавили, что в октябре текущего года объем контейнерных перевозок составил 516 тысяч TEU, что на 6,3% меньше показателя за аналогичный период 2024 года. Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговые и транзитные перевозки через порты страны, внешнеторговые и транзитные перевозки через сухопутные переходы на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

