Контейнерный рынок России в январе-октябре снизился на пять процентов - 20.11.2025
Контейнерный рынок России в январе-октябре снизился на пять процентов
Контейнерный рынок России в январе-октябре снизился на пять процентов - 20.11.2025, ПРАЙМ
Контейнерный рынок России в январе-октябре снизился на пять процентов
Российский контейнерный рынок по итогам января-октября 2025 года снизился на 5,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 5,2 миллиона TEU, | 20.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российский контейнерный рынок по итогам января-октября 2025 года снизился на 5,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 5,2 миллиона TEU, сообщили журналистам в транспортной группе Fesco. "По данным аналитиков Fesco, за январь-октябрь 2025 года общий объем контейнерных перевозок в России составил 5,2 миллиона TEU, что на 5,5% ниже уровня прошлого года. Импортные перевозки за десять месяцев сократились на 10% и составили 2,2 миллиона TEU. Внутренние перевозки уменьшились на 14% - до почти 1 миллиона TEU, транзит снизился на 6% - до порядка 500 тысяч TEU. На этом фоне экспорт продемонстрировал положительную динамику и вырос на 8%, достигнув 1,6 миллиона TEU", - сообщили в компании. В Fesco добавили, что в октябре текущего года объем контейнерных перевозок составил 516 тысяч TEU, что на 6,3% меньше показателя за аналогичный период 2024 года. Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговые и транзитные перевозки через порты страны, внешнеторговые и транзитные перевозки через сухопутные переходы на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.
Контейнерный рынок России в январе-октябре снизился на пять процентов

Fesco: объем контейнерных перевозок в России снизился на 5,5%

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российский контейнерный рынок по итогам января-октября 2025 года снизился на 5,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 5,2 миллиона TEU, сообщили журналистам в транспортной группе Fesco.
"По данным аналитиков Fesco, за январь-октябрь 2025 года общий объем контейнерных перевозок в России составил 5,2 миллиона TEU, что на 5,5% ниже уровня прошлого года. Импортные перевозки за десять месяцев сократились на 10% и составили 2,2 миллиона TEU. Внутренние перевозки уменьшились на 14% - до почти 1 миллиона TEU, транзит снизился на 6% - до порядка 500 тысяч TEU. На этом фоне экспорт продемонстрировал положительную динамику и вырос на 8%, достигнув 1,6 миллиона TEU", - сообщили в компании.
В Fesco добавили, что в октябре текущего года объем контейнерных перевозок составил 516 тысяч TEU, что на 6,3% меньше показателя за аналогичный период 2024 года.
Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговые и транзитные перевозки через порты страны, внешнеторговые и транзитные перевозки через сухопутные переходы на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.
