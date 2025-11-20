Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне смогут сами проверить данные о себе в Едином реестре населения - 20.11.2025
Россияне смогут сами проверить данные о себе в Едином реестре населения
Россияне смогут сами проверить данные о себе в Едином реестре населения - 20.11.2025, ПРАЙМ
Россияне смогут сами проверить данные о себе в Едином реестре населения
Граждане в 2026 году смогут самостоятельно проверить данные о себе в Едином реестре населения (ЕРН), заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ... | 20.11.2025, ПРАЙМ
общество
рф
даниил егоров
фнс россии
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Граждане в 2026 году смогут самостоятельно проверить данные о себе в Едином реестре населения (ЕРН), заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на расширенной коллегии ведомства. Регистр населения формируется на основании 33 видов сведений, в том числе, например, фамилия, имя, отчество гражданина; гражданство и семейное положение; реквизиты паспорта и документов об образовании и другое. Ведет регистр населения ФНС России. "С 2026 года мы открываем данные гражданам для того, чтобы они сами видели, что государство о них знает", - сказал Егоров, говоря о Едином реестре населения. Выступая на коллегии, он пояснил, что ФНС смогла собрать в единую систему данные всех ведомств, чтобы в будущем все услуги в стране (государственные и муниципальные) могли быть оказаны с использованием самых актуальных, точных данных, без дополнительных запросов и задержек по времени. По его словам, служба наладила взаимоотношения со всеми поставщиками данных, вплоть до того, что в автоматизированном режиме получает информацию от 17 ведомств по различным льготам. В целом, по словам Егорова, по итогам деятельности налоговой службы созданы реестры юрлиц-индивидуальных предпринимателей, самозанятых, включая тех, которые отдельно учитываются как ведущие малый бизнес. "У нас вся система бухгалтерской отчетности страны, которая собирается, целиком и полностью пакетна, чтобы оценить финансовое состояние всех организаций. У нас учитываются все доходы граждан страны. Все это ведет к тому, что открывается абсолютно другая перспектива на то, как должна работать система госуправления, и мы стали одним из самых существенных инфраструктурных кирпичиков, чтобы это реализовывать", - сказал глава ФНС, добавив, что ЕРН станет вершиной развития реестров, которые ведет служба.
общество, рф, даниил егоров, фнс россии
Общество , РФ, Даниил Егоров, ФНС России
19:55 20.11.2025
 
Россияне смогут сами проверить данные о себе в Едином реестре населения

Россияне уже в 2026 году смогут сами проверить данные о себе в Едином реестре населения

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Граждане в 2026 году смогут самостоятельно проверить данные о себе в Едином реестре населения (ЕРН), заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на расширенной коллегии ведомства.
Регистр населения формируется на основании 33 видов сведений, в том числе, например, фамилия, имя, отчество гражданина; гражданство и семейное положение; реквизиты паспорта и документов об образовании и другое. Ведет регистр населения ФНС России.
"С 2026 года мы открываем данные гражданам для того, чтобы они сами видели, что государство о них знает", - сказал Егоров, говоря о Едином реестре населения.
Выступая на коллегии, он пояснил, что ФНС смогла собрать в единую систему данные всех ведомств, чтобы в будущем все услуги в стране (государственные и муниципальные) могли быть оказаны с использованием самых актуальных, точных данных, без дополнительных запросов и задержек по времени. По его словам, служба наладила взаимоотношения со всеми поставщиками данных, вплоть до того, что в автоматизированном режиме получает информацию от 17 ведомств по различным льготам.
В целом, по словам Егорова, по итогам деятельности налоговой службы созданы реестры юрлиц-индивидуальных предпринимателей, самозанятых, включая тех, которые отдельно учитываются как ведущие малый бизнес.
"У нас вся система бухгалтерской отчетности страны, которая собирается, целиком и полностью пакетна, чтобы оценить финансовое состояние всех организаций. У нас учитываются все доходы граждан страны. Все это ведет к тому, что открывается абсолютно другая перспектива на то, как должна работать система госуправления, и мы стали одним из самых существенных инфраструктурных кирпичиков, чтобы это реализовывать", - сказал глава ФНС, добавив, что ЕРН станет вершиной развития реестров, которые ведет служба.
Общество РФ Даниил Егоров ФНС России
 
 
Об Агентстве
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала