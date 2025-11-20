https://1prime.ru/20251120/fns-864768996.html

Россияне смогут сами проверить данные о себе в Едином реестре населения

2025-11-20T19:55+0300

общество

рф

даниил егоров

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/82869/21/828692199_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_887dbe122281c1ea73ed6283cc67a079.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Граждане в 2026 году смогут самостоятельно проверить данные о себе в Едином реестре населения (ЕРН), заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на расширенной коллегии ведомства. Регистр населения формируется на основании 33 видов сведений, в том числе, например, фамилия, имя, отчество гражданина; гражданство и семейное положение; реквизиты паспорта и документов об образовании и другое. Ведет регистр населения ФНС России. "С 2026 года мы открываем данные гражданам для того, чтобы они сами видели, что государство о них знает", - сказал Егоров, говоря о Едином реестре населения. Выступая на коллегии, он пояснил, что ФНС смогла собрать в единую систему данные всех ведомств, чтобы в будущем все услуги в стране (государственные и муниципальные) могли быть оказаны с использованием самых актуальных, точных данных, без дополнительных запросов и задержек по времени. По его словам, служба наладила взаимоотношения со всеми поставщиками данных, вплоть до того, что в автоматизированном режиме получает информацию от 17 ведомств по различным льготам. В целом, по словам Егорова, по итогам деятельности налоговой службы созданы реестры юрлиц-индивидуальных предпринимателей, самозанятых, включая тех, которые отдельно учитываются как ведущие малый бизнес. "У нас вся система бухгалтерской отчетности страны, которая собирается, целиком и полностью пакетна, чтобы оценить финансовое состояние всех организаций. У нас учитываются все доходы граждан страны. Все это ведет к тому, что открывается абсолютно другая перспектива на то, как должна работать система госуправления, и мы стали одним из самых существенных инфраструктурных кирпичиков, чтобы это реализовывать", - сказал глава ФНС, добавив, что ЕРН станет вершиной развития реестров, которые ведет служба.

рф

2025

