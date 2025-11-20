https://1prime.ru/20251120/fns-864768996.html
Россияне смогут сами проверить данные о себе в Едином реестре населения
Россияне смогут сами проверить данные о себе в Едином реестре населения - 20.11.2025, ПРАЙМ
Россияне смогут сами проверить данные о себе в Едином реестре населения
Граждане в 2026 году смогут самостоятельно проверить данные о себе в Едином реестре населения (ЕРН), заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T19:55+0300
2025-11-20T19:55+0300
2025-11-20T19:55+0300
общество
рф
даниил егоров
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82869/21/828692199_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_887dbe122281c1ea73ed6283cc67a079.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Граждане в 2026 году смогут самостоятельно проверить данные о себе в Едином реестре населения (ЕРН), заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на расширенной коллегии ведомства. Регистр населения формируется на основании 33 видов сведений, в том числе, например, фамилия, имя, отчество гражданина; гражданство и семейное положение; реквизиты паспорта и документов об образовании и другое. Ведет регистр населения ФНС России. "С 2026 года мы открываем данные гражданам для того, чтобы они сами видели, что государство о них знает", - сказал Егоров, говоря о Едином реестре населения. Выступая на коллегии, он пояснил, что ФНС смогла собрать в единую систему данные всех ведомств, чтобы в будущем все услуги в стране (государственные и муниципальные) могли быть оказаны с использованием самых актуальных, точных данных, без дополнительных запросов и задержек по времени. По его словам, служба наладила взаимоотношения со всеми поставщиками данных, вплоть до того, что в автоматизированном режиме получает информацию от 17 ведомств по различным льготам. В целом, по словам Егорова, по итогам деятельности налоговой службы созданы реестры юрлиц-индивидуальных предпринимателей, самозанятых, включая тех, которые отдельно учитываются как ведущие малый бизнес. "У нас вся система бухгалтерской отчетности страны, которая собирается, целиком и полностью пакетна, чтобы оценить финансовое состояние всех организаций. У нас учитываются все доходы граждан страны. Все это ведет к тому, что открывается абсолютно другая перспектива на то, как должна работать система госуправления, и мы стали одним из самых существенных инфраструктурных кирпичиков, чтобы это реализовывать", - сказал глава ФНС, добавив, что ЕРН станет вершиной развития реестров, которые ведет служба.
https://1prime.ru/20251102/nalogi-864149382.html
https://1prime.ru/20251112/bank-864468939.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82869/21/828692199_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_f9507ec579563e0d9254a0b275816a5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, даниил егоров, фнс россии
Общество , РФ, Даниил Егоров, ФНС России
Россияне смогут сами проверить данные о себе в Едином реестре населения
Россияне уже в 2026 году смогут сами проверить данные о себе в Едином реестре населения
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Граждане в 2026 году смогут самостоятельно проверить данные о себе в Едином реестре населения (ЕРН), заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на расширенной коллегии ведомства.
Регистр населения формируется на основании 33 видов сведений, в том числе, например, фамилия, имя, отчество гражданина; гражданство и семейное положение; реквизиты паспорта и документов об образовании и другое. Ведет регистр населения ФНС
России.
Эксперт оценила проект о передаче данных маркетплейсами в ФНС
"С 2026 года мы открываем данные гражданам для того, чтобы они сами видели, что государство о них знает", - сказал Егоров
, говоря о Едином реестре населения.
Выступая на коллегии, он пояснил, что ФНС смогла собрать в единую систему данные всех ведомств, чтобы в будущем все услуги в стране (государственные и муниципальные) могли быть оказаны с использованием самых актуальных, точных данных, без дополнительных запросов и задержек по времени. По его словам, служба наладила взаимоотношения со всеми поставщиками данных, вплоть до того, что в автоматизированном режиме получает информацию от 17 ведомств по различным льготам.
В целом, по словам Егорова, по итогам деятельности налоговой службы созданы реестры юрлиц-индивидуальных предпринимателей, самозанятых, включая тех, которые отдельно учитываются как ведущие малый бизнес.
"У нас вся система бухгалтерской отчетности страны, которая собирается, целиком и полностью пакетна, чтобы оценить финансовое состояние всех организаций. У нас учитываются все доходы граждан страны. Все это ведет к тому, что открывается абсолютно другая перспектива на то, как должна работать система госуправления, и мы стали одним из самых существенных инфраструктурных кирпичиков, чтобы это реализовывать", - сказал глава ФНС, добавив, что ЕРН станет вершиной развития реестров, которые ведет служба.
ЦБ прорабатывает создание единого реестра платежных карт