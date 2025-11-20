Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФСБ: Киев хотел убить офицера России смесью ядов, подмешанной в пиво - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/fsb-864738714.html
ФСБ: Киев хотел убить офицера России смесью ядов, подмешанной в пиво
ФСБ: Киев хотел убить офицера России смесью ядов, подмешанной в пиво - 20.11.2025, ПРАЙМ
ФСБ: Киев хотел убить офицера России смесью ядов, подмешанной в пиво
Киев хотел убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ смесью ядов британского производства, подмешанной в подарочные бутылки с пивом из Великобритании,... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T08:33+0300
2025-11-20T08:33+0300
россия
общество
рф
киев
великобритания
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592768_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fdbef5295fae80d9a9c2ec0b9cb19573.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Киев хотел убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ смесью ядов британского производства, подмешанной в подарочные бутылки с пивом из Великобритании, сообщила ФСБ России. ФСБ сообщила, что задержала жителя ДНР, готовившегося по заданию военной разведки Украины убить высокопоставленного офицера МО РФ. "В ноябре текущего года подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки, содержащие бутылки с пивом британского производства, которые он должен был передать указанному офицеру Вооруженных Сил Российской Федерации в качестве подарка, но был задержан сотрудниками ФСБ России в момент передачи", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251119/vsu-864680278.html
рф
киев
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592768_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_49df691dca6de47879cdd00a27371004.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, киев, великобритания, фсб
РОССИЯ, Общество , РФ, Киев, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФСБ
08:33 20.11.2025
 
ФСБ: Киев хотел убить офицера России смесью ядов, подмешанной в пиво

ФСБ: ВСУ хотели убить офицера РФ подмешанной в пиво смесью ядов из Британии

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Киев хотел убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ смесью ядов британского производства, подмешанной в подарочные бутылки с пивом из Великобритании, сообщила ФСБ России.
ФСБ сообщила, что задержала жителя ДНР, готовившегося по заданию военной разведки Украины убить высокопоставленного офицера МО РФ.
"В ноябре текущего года подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки, содержащие бутылки с пивом британского производства, которые он должен был передать указанному офицеру Вооруженных Сил Российской Федерации в качестве подарка, но был задержан сотрудниками ФСБ России в момент передачи", - говорится в сообщении.
Священник рассказал, как ВСУ запугивали население Суджи
Вчера, 01:47
 
РОССИЯОбществоРФКиевВЕЛИКОБРИТАНИЯФСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала