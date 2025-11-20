https://1prime.ru/20251120/fsb-864738714.html

ФСБ: Киев хотел убить офицера России смесью ядов, подмешанной в пиво

2025-11-20T08:33+0300

россия

общество

рф

киев

великобритания

фсб

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Киев хотел убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ смесью ядов британского производства, подмешанной в подарочные бутылки с пивом из Великобритании, сообщила ФСБ России. ФСБ сообщила, что задержала жителя ДНР, готовившегося по заданию военной разведки Украины убить высокопоставленного офицера МО РФ. "В ноябре текущего года подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки, содержащие бутылки с пивом британского производства, которые он должен был передать указанному офицеру Вооруженных Сил Российской Федерации в качестве подарка, но был задержан сотрудниками ФСБ России в момент передачи", - говорится в сообщении.

2025

Новости

