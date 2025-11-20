https://1prime.ru/20251120/fsb-864739526.html
Украинскому агенту пообещали пять тысяч долларов за убийство офицера России
2025-11-20T08:53+0300
общество
украина
рф
фсб
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Завербованный Украиной агент признался, что ему пообещали 5 тысяч долларов за убийство офицера министерства обороны РФ, следует из видео, представленного ФСБ России. "Что я предлагаю. За работу... передачу... я тебе заплачу 4000$ + накину 1000$ за посылки... То есть по итогу я заплачу тебе 5000$", - следует из переписки завербованного агента с сотрудником спецслужб Украины. Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя ДНР, готовившегося по заданию военной разведки Украины убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ. В ноябре он получил две бутылки с пивом британского производства, которые должен был передать предполагаемой жертве. В пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ британского производства, которая при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут. Также злоумышленник хранил у себя дома взрывчатые вещества, доставленные на территорию ДНР беспилотниками.
