МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1% в четверг - до 366 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 368,7 доллара (-0,4%). Ценовой максимум составил 373,3 доллара (+0,9%). Последние фьючерсы торговались по 366,1 доллара (-1,1%), что стало ценовым минимумом торгов четверга. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 370,1 доллара за тысячу кубометров. В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

