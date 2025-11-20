Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме просят распространить семейную ипотеку на весь вторичный рынок
В Госдуме просят распространить семейную ипотеку на весь вторичный рынок - 20.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме просят распространить семейную ипотеку на весь вторичный рынок
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение в Минфин России с просьбой распространить... | 20.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение в Минфин России с просьбой распространить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении отмечается, что на сегодняшний день оформить семейную ипотеку при приобретении жилья на вторичном рынке можно лишь в 901 населенном пункте Российской Федерации. Также уточняется, что воспользоваться семейной ипотекой, в том числе для приобретения жилья на вторичном рынке, могут семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства. "Комитет просит вас, уважаемый Антон Германович, рассмотреть вопрос о распространении "семейной ипотеки" на весь вторичный рынок жилья в стране", - сказано в документе на имя министра финансов РФ Антона Силуанова. Останина добавила, что в комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства считают институт семейной ипотеки актуальным и действенным механизмом улучшения жилищных условий российских семей с детьми.
недвижимость, бизнес, россия, рф, антон силуанов, госдума
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Госдума
04:31 20.11.2025 (обновлено: 04:43 20.11.2025)
 
В Госдуме просят распространить семейную ипотеку на весь вторичный рынок

Останина предложила распространить семейную ипотеку на весь вторичный рынок жилья

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение в Минфин России с просьбой распространить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В обращении отмечается, что на сегодняшний день оформить семейную ипотеку при приобретении жилья на вторичном рынке можно лишь в 901 населенном пункте Российской Федерации. Также уточняется, что воспользоваться семейной ипотекой, в том числе для приобретения жилья на вторичном рынке, могут семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства.
"Комитет просит вас, уважаемый Антон Германович, рассмотреть вопрос о распространении "семейной ипотеки" на весь вторичный рынок жилья в стране", - сказано в документе на имя министра финансов РФ Антона Силуанова.
Останина добавила, что в комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства считают институт семейной ипотеки актуальным и действенным механизмом улучшения жилищных условий российских семей с детьми.
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯРФАнтон СилуановГосдума
 
 
Заголовок открываемого материала