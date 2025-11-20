https://1prime.ru/20251120/gd-864734574.html

В Госдуме просят распространить семейную ипотеку на весь вторичный рынок

В Госдуме просят распространить семейную ипотеку на весь вторичный рынок - 20.11.2025, ПРАЙМ

В Госдуме просят распространить семейную ипотеку на весь вторичный рынок

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение в Минфин России с просьбой распространить... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T04:31+0300

2025-11-20T04:31+0300

2025-11-20T04:43+0300

недвижимость

бизнес

россия

рф

антон силуанов

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864734574.jpg?1763603006

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение в Минфин России с просьбой распространить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении отмечается, что на сегодняшний день оформить семейную ипотеку при приобретении жилья на вторичном рынке можно лишь в 901 населенном пункте Российской Федерации. Также уточняется, что воспользоваться семейной ипотекой, в том числе для приобретения жилья на вторичном рынке, могут семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства. "Комитет просит вас, уважаемый Антон Германович, рассмотреть вопрос о распространении "семейной ипотеки" на весь вторичный рынок жилья в стране", - сказано в документе на имя министра финансов РФ Антона Силуанова. Останина добавила, что в комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства считают институт семейной ипотеки актуальным и действенным механизмом улучшения жилищных условий российских семей с детьми.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, рф, антон силуанов, госдума