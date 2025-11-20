https://1prime.ru/20251120/gerasimov-864772880.html
Герасимов доложил об освобождении Купянска
Герасимов доложил об освобождении Купянска - 20.11.2025, ПРАЙМ
Герасимов доложил об освобождении Купянска
Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T22:58+0300
2025-11-20T22:58+0300
2025-11-20T22:58+0300
россия
валерий герасимов
вс рф
общество
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/83955/67/839556777_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_579bdb9942580226e0aafef0939f8f6f.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Соединения группировки "Запад" освободили город Купянск", - сказал Герасимов.
https://1prime.ru/20251120/krasnoarmeysk-864757147.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83955/67/839556777_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_b9cf580c304597e10948b14b64deb802.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий герасимов, вс рф, общество , сво
РОССИЯ, Валерий Герасимов, ВС РФ, Общество , СВО
Герасимов доложил об освобождении Купянска
Герасимов: соединения группировки "Запад" освободили Купянск