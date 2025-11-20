Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Герасимов доложил об освобождении Купянска - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/gerasimov-864772880.html
Герасимов доложил об освобождении Купянска
Герасимов доложил об освобождении Купянска - 20.11.2025, ПРАЙМ
Герасимов доложил об освобождении Купянска
Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T22:58+0300
2025-11-20T22:58+0300
россия
валерий герасимов
вс рф
общество
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/83955/67/839556777_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_579bdb9942580226e0aafef0939f8f6f.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Соединения группировки "Запад" освободили город Купянск", - сказал Герасимов.
https://1prime.ru/20251120/krasnoarmeysk-864757147.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83955/67/839556777_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_b9cf580c304597e10948b14b64deb802.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, валерий герасимов, вс рф, общество , сво
РОССИЯ, Валерий Герасимов, ВС РФ, Общество , СВО
22:58 20.11.2025
 
Герасимов доложил об освобождении Купянска

Герасимов: соединения группировки "Запад" освободили Купянск

© POOL | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов
Валерий Герасимов. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Соединения группировки "Запад" освободили город Купянск", - сказал Герасимов.
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Группировка "Центр" освободила район Шахтерский в Красноармейске
Вчера, 15:25
 
РОССИЯВалерий ГерасимовВС РФОбществоСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала