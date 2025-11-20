https://1prime.ru/20251120/glava-864732923.html

Глава TotalEnergies призвал Европу сохранить диверсификацию поставок СПГ

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне призвал европейские страны сохранить диверсификацию поставок сжиженного природного газа (СПГ) на фоне того, как президент США Дональд Трамп подталкивает Европу к отказу от российского СПГ. "(США - ред.) снабжают Европу сжиженным природным газом примерно на 40%. Со стороны президента Трампа наблюдается давление с целью увеличения этой доли, которая значительна... Если он подталкивает нас к скорейшему отказу от российского СПГ, то потому, что он где-то понимает, что это вызовет рост цен, что хорошо для Европы, хорошо для всех. Я не уверен, что это хорошо для Европы. Нужно сохранить диверсификацию наших поставок", - заявил Пуянне в эфире телеканала LCI. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

