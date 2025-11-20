Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума рассмотрит в третьем чтении проект бюджета на 2026-2028 годы - 20.11.2025, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит в третьем чтении проект бюджета на 2026-2028 годы
2025-11-20T00:17+0300
2025-11-20T00:17+0300
экономика
рф
вячеслав володин
госдума
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума в четверг рассмотрит в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Основные характеристики бюджета на трехлетний период определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году - 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона рублей, а также уровня инфляции, ежегодно не превышающего 4%. Ключевыми приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития. Можно с уверенностью сказать, что все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, а участники специальной военной операции ни в чем не будут нуждаться, говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин при рассмотрении поправок к проекту бюджета. Доходы бюджета на 2026 год планируются на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы запланированы на уровне 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно. Таким образом, бюджет сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП. Кроме того, в третьем чтении будут рассмотрены проекты бюджетов Соцфонда России и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также другие законопроекты из бюджетного пакета, в том числе вносящие изменения в бюджетное и налоговое законодательство. Эти изменения были учтены при формировании и доработке проекта трехлетнего бюджета страны.
рф, вячеслав володин, госдума
Экономика, РФ, Вячеслав Володин, Госдума
00:17 20.11.2025
 
Госдума рассмотрит в третьем чтении проект бюджета на 2026-2028 годы

Госдума рассмотрит проект бюджета на 2026-2028 годы

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума в четверг рассмотрит в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Основные характеристики бюджета на трехлетний период определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году - 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона рублей, а также уровня инфляции, ежегодно не превышающего 4%.
Ключевыми приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития.
Можно с уверенностью сказать, что все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, а участники специальной военной операции ни в чем не будут нуждаться, говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин при рассмотрении поправок к проекту бюджета.
Доходы бюджета на 2026 год планируются на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы запланированы на уровне 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно. Таким образом, бюджет сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП.
Кроме того, в третьем чтении будут рассмотрены проекты бюджетов Соцфонда России и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также другие законопроекты из бюджетного пакета, в том числе вносящие изменения в бюджетное и налоговое законодательство. Эти изменения были учтены при формировании и доработке проекта трехлетнего бюджета страны.
 
Заголовок открываемого материала