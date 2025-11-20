Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в наркобизнес - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251120/gosduma-864732013.html
В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в наркобизнес
В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в наркобизнес - 20.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в наркобизнес
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство и Верховный суд РФ законопроект, которым... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T02:03+0300
2025-11-20T02:03+0300
общество
экономика
рф
леонид слуцкий
лдпр
минпросвещения
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864732013.jpg?1763593388
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство и Верховный суд РФ законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность вплоть до 20 лет за вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что в настоящее время Уголовный кодекс РФ не содержит специального состава преступления, который бы прямо и однозначно наказывал за вербовку несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств. Парламентарии подчеркивают, что квалификация таких действий по статье 150 УК РФ не отражает всей полноты общественной опасности, поскольку не выделяет эту сферу в качестве приоритетного объекта защиты. По их мнению, существующие санкции не соответствуют исключительной опасности этого преступления. "Законопроектом предлагается в статьях 228 и 228.1 УК РФ выделить отдельные составы преступлений, которые совершены при вовлечении несовершеннолетнего, установив наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, вовлечение детей в наркобизнес нельзя ставить в один ряд с другими преступлениями, связанными с оборотом наркотиков. По его словам, дилеры сознательно используют наивных и пока не имеющих жизненного опыта подростков, как расходный материал, ломая их судьбы, калеча здоровье и психику, зачастую навсегда лишая ребят шанса на счастливое будущее. Он добавил, что это циничное и опасное деяние, требующее более сурового и неотвратимого наказания со стороны государства. "По данным Минпросвещения РФ, по итогам минувшего года в стране фиксировался всплеск вовлечения подростков в наркооборот, и, что самое страшное, возраст тех, кого эти нелюди искушают обещанием легких денег и отсутствием уголовной ответственности, стремительно падает. Все чаще наркокурьерами становятся школьники, не успевшие перейти в 9 класс, ребята 11-13 лет. Рассматривая дела о вовлечении детей в экстремизм или деятельность, подрывающую основы государства, прокуроры уже имеют право требовать для этих нелюдей пожизненного лишения свободы, но наркопреступность не менее опасна для общества и государства, ведь ставит под угрозу будущее России, отравляя ее генофонд", - отметил Слуцкий. Лидер ЛДПР подчеркнул, что те, кто использует детей для распространения наркотиков, должны получать наказание, соразмерное ущербу, который они наносят целому поколению. Как уточнили в пресс-службе партии, законопроект разработан депутатами фракции по предложению заместителя руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеоноры Кавшар.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, леонид слуцкий, лдпр, минпросвещения
Общество , Экономика, РФ, Леонид Слуцкий, ЛДПР, Минпросвещения
02:03 20.11.2025
 
В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в наркобизнес

ЛДПР предложила ввести наказание за вовлечение детей в наркобизнес

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство и Верховный суд РФ законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность вплоть до 20 лет за вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что в настоящее время Уголовный кодекс РФ не содержит специального состава преступления, который бы прямо и однозначно наказывал за вербовку несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств. Парламентарии подчеркивают, что квалификация таких действий по статье 150 УК РФ не отражает всей полноты общественной опасности, поскольку не выделяет эту сферу в качестве приоритетного объекта защиты. По их мнению, существующие санкции не соответствуют исключительной опасности этого преступления.
"Законопроектом предлагается в статьях 228 и 228.1 УК РФ выделить отдельные составы преступлений, которые совершены при вовлечении несовершеннолетнего, установив наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, вовлечение детей в наркобизнес нельзя ставить в один ряд с другими преступлениями, связанными с оборотом наркотиков. По его словам, дилеры сознательно используют наивных и пока не имеющих жизненного опыта подростков, как расходный материал, ломая их судьбы, калеча здоровье и психику, зачастую навсегда лишая ребят шанса на счастливое будущее. Он добавил, что это циничное и опасное деяние, требующее более сурового и неотвратимого наказания со стороны государства.
"По данным Минпросвещения РФ, по итогам минувшего года в стране фиксировался всплеск вовлечения подростков в наркооборот, и, что самое страшное, возраст тех, кого эти нелюди искушают обещанием легких денег и отсутствием уголовной ответственности, стремительно падает. Все чаще наркокурьерами становятся школьники, не успевшие перейти в 9 класс, ребята 11-13 лет. Рассматривая дела о вовлечении детей в экстремизм или деятельность, подрывающую основы государства, прокуроры уже имеют право требовать для этих нелюдей пожизненного лишения свободы, но наркопреступность не менее опасна для общества и государства, ведь ставит под угрозу будущее России, отравляя ее генофонд", - отметил Слуцкий.
Лидер ЛДПР подчеркнул, что те, кто использует детей для распространения наркотиков, должны получать наказание, соразмерное ущербу, который они наносят целому поколению.
Как уточнили в пресс-службе партии, законопроект разработан депутатами фракции по предложению заместителя руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеоноры Кавшар.
 
ЭкономикаОбществоРФЛеонид СлуцкийЛДПРМинпросвещения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала