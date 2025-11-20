https://1prime.ru/20251120/gosduma-864734160.html

В Госдуме призвали ввести обязательную маркировку топлива с этанолом

В Госдуме призвали ввести обязательную маркировку топлива с этанолом - 20.11.2025, ПРАЙМ

В Госдуме призвали ввести обязательную маркировку топлива с этанолом

Необходимо ввести обязательную маркировку топлива с содержанием этанола в РФ, чтобы избежать спекуляций, а власти должны информировать население о возможных... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T04:07+0300

2025-11-20T04:07+0300

2025-11-20T04:07+0300

энергетика

россия

рф

александр новак

алексей сазанов

михаил мишустин

госдума

минпромторг

росстандарт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864734160.jpg?1763600833

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Необходимо ввести обязательную маркировку топлива с содержанием этанола в РФ, чтобы избежать спекуляций, а власти должны информировать население о возможных последствиях использования такого топлива, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. В РФ разрабатываются регуляторные изменения, которые позволят применять этиловый спирт при производстве бензина и увеличат его допустимую долю до 10% с 1%, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Сазанов. Также Госдума поддержала во втором чтении поправку в Налоговый кодекс, которая обнуляет акциз на денатурированный этиловый спирт для производства высокооктанового бензина. "Уверен, что маркировка топлива с добавлением этанола необходима. Равно как и публичные разъяснения со стороны Минэнерго, Минпромторга, Росстандарта о последствиях принятого решения. Открытая позиция ведомств позволит избежать спекуляций и успокоит общественное мнение", - сказал собеседник агентства. Кроме того, Станкевич допускает, что увеличение разрешенной доли этилового спирта до 10% может быть только временной мерой. Он отметил, что не все нефтяные компании согласны с новой мерой на топливном рынке. "С одной стороны, европейский опыт многолетнего применения этанола отчасти развеял сомнения в его пагубном влиянии на долговечность использования и сохранение заводских характеристик автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. С другой стороны, наличие маркировки такого топлива (Е10) позволяло владельцам автотранспорта в ЕС осознанно принимать решение о целесообразности заправки", - объяснил Станкевич. По его словам, использование этанола улучшает экологические характеристики топлива за счет сокращения объема вредных выбросов. Данный фактор может дополнительно стимулировать производителей и потребителей. Однако в российских реалиях, считает депутат, важно учитывать средний возраст автомобилей - сейчас он растет и может достигать 15 лет. "Возрастные" автомобили потенциально в группе риска. Добавление этанола повышает требования к двигателям и их комплектующим. Поэтому нужно информировать потребителей топлива о составе бензина. Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что вице-премьер РФ Александр Новак направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором, в частности, предлагается на полгода разрешить использование монометиланилина (ММА) - октаноповышающей присадки - при производстве бензина. Для реализации этой меры предлагается поручить Минэнерго временно допустить выпуск в обращение бензина класса 5 с объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, объемной долей ММА не более 1% и объемной долей этанола не более 10%. Позднее сам Новак подтвердил журналистам, что правительство для вовлечения в производство бензина нефтепродуктов, идущих на экспорт, изучает вариант разрешить использовать присадки.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, александр новак, алексей сазанов, михаил мишустин, госдума, минпромторг, росстандарт