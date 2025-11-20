https://1prime.ru/20251120/gosduma-864734488.html

В Госдуме предложили создать сайт о вреде азартных игр

В Госдуме предложили создать сайт о вреде азартных игр - 20.11.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили создать сайт о вреде азартных игр

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") направила... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T04:22+0300

2025-11-20T04:22+0300

2025-11-20T04:22+0300

бизнес

общество

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864734488.jpg?1763601743

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") направила обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением создать в России специальный сайт о вреде азартных игр с методами самодиагностики зависимости, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным создать в России информационный ресурс, который бы содержал материалы об опасности азартных игр, методы самодиагностики зависимости, информационные буклеты для распространения, развенчание мифов, связанных с безопасностью азартных игр, а также контакты организаций, предоставляющих помощь в борьбе с игровой зависимостью", - сказано в письме. Также предлагается ввести требования об обязательном сопровождении рекламы азартных игр указанием телефона горячей линии помощи с игроманией и ссылкой на данный информационной ресурс. В документе Лантратова отметила, что в РФ существует проблема последствий участия граждан, в том числе несовершеннолетних, в азартных играх. По словам политика, также наблюдается стабильный рост объемов букмекерского рынка, что усугубляет риски. Она уточнила, что деятельность по организации и проведению азартных игр относится к числу строго регулируемых государством видов деятельности, поскольку связана с высокими социальными рисками, включая формирование патологической зависимости — игромании.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, рф