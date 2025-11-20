https://1prime.ru/20251120/gosduma-864744462.html
В Госдуме одобрили проект об эксперименте по унификации требований к ИЖС
2025-11-20T11:47+0300
2025-11-20T11:47+0300
2025-11-20T11:47+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается провести в Московской области с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года эксперимент по унификации требований в сфере строительства и реконструкции индивидуальных жилых и садовых домов, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов и сенаторов 26 июня. Документом предлагается провести на территории Московской области с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года эксперимент в сфере строительства и реконструкции индивидуальных жилых и садовых домов. Как рассказал РИА Новости соавтор инициативы, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, в случае принятия законопроекта Думой, при приобретении новых земельных участков профильные органы власти Московской области будут обязаны бесплатно выдать новому собственнику градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) с четкими параметрами будущего строительства. Он уточнил, что речь идет об отступах от границ соседних участков, о предельной этажности строений, а также о максимальном проценте застройки участка. "Инициативой мы говорим о том, что пожарные и градостроительные нормы, права соседей, а также архитектурный облик территорий, предназначенных под строительство ИЖС и садовых домов, не должны нарушаться. Более того, мы предлагаем обязать по итогам строительства проходить обязательную проверку кадастрового инженера на предмет соответствия застройки ГПЗУ. В случае, если будет замечено несоответствие, кадастровый инженер просто откажется от подготовки технического плана", - отметил он. По словам парламентария, если эксперимент покажет свою эффективность к 2029 году, то он будет распространен на всю страну. "Речь о том, чтобы благоустроенные поселки, СНТ и деревни не превращались в хаотичную застройку с нарушением градостроительных норм и правил. Должно быть безопасно и эстетично", - заключил он.
московская область
