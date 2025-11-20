https://1prime.ru/20251120/gosduma-864744462.html

В Госдуме одобрили проект об эксперименте по унификации требований к ИЖС

В Госдуме одобрили проект об эксперименте по унификации требований к ИЖС - 20.11.2025, ПРАЙМ

В Госдуме одобрили проект об эксперименте по унификации требований к ИЖС

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается провести в Московской области с | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T11:47+0300

2025-11-20T11:47+0300

2025-11-20T11:47+0300

недвижимость

россия

московская область

госдума

дума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается провести в Московской области с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года эксперимент по унификации требований в сфере строительства и реконструкции индивидуальных жилых и садовых домов, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов и сенаторов 26 июня. Документом предлагается провести на территории Московской области с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года эксперимент в сфере строительства и реконструкции индивидуальных жилых и садовых домов. Как рассказал РИА Новости соавтор инициативы, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, в случае принятия законопроекта Думой, при приобретении новых земельных участков профильные органы власти Московской области будут обязаны бесплатно выдать новому собственнику градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) с четкими параметрами будущего строительства. Он уточнил, что речь идет об отступах от границ соседних участков, о предельной этажности строений, а также о максимальном проценте застройки участка. "Инициативой мы говорим о том, что пожарные и градостроительные нормы, права соседей, а также архитектурный облик территорий, предназначенных под строительство ИЖС и садовых домов, не должны нарушаться. Более того, мы предлагаем обязать по итогам строительства проходить обязательную проверку кадастрового инженера на предмет соответствия застройки ГПЗУ. В случае, если будет замечено несоответствие, кадастровый инженер просто откажется от подготовки технического плана", - отметил он. По словам парламентария, если эксперимент покажет свою эффективность к 2029 году, то он будет распространен на всю страну. "Речь о том, чтобы благоустроенные поселки, СНТ и деревни не превращались в хаотичную застройку с нарушением градостроительных норм и правил. Должно быть безопасно и эстетично", - заключил он.

https://1prime.ru/20251031/izhs-864106189.html

https://1prime.ru/20250903/gd-861734394.html

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, московская область, госдума, дума