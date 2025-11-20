Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против России - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/gosduma-864749881.html
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против России
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против России - 20.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против России
Санкции Евросоюза против России абсолютно незаконны с точки зрения международного права, противоречат уставу ООН и нормам ВТО, говорится в обращении Госдумы к... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T13:03+0300
2025-11-20T13:03+0300
россия
мировая экономика
рф
михаил мишустин
вто
ес
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России абсолютно незаконны с точки зрения международного права, противоречат уставу ООН и нормам ВТО, говорится в обращении Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. "В отношении России Европейским союзом уже приняты ограничительные санкции, которые абсолютно незаконны с точки зрения международного права, противоречат Уставу Организации Объединенных Наций, правилам Всемирной торговой организации, двусторонним соглашениям со странами - членами Европейского союза", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20251120/senat-864731227.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, михаил мишустин, вто, ес, оон
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Михаил Мишустин, ВТО, ЕС, ООН
13:03 20.11.2025
 
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против России

Санкции ЕС против России противоречат уставу ООН и нормам ВТО, заявили в Госдуме

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России абсолютно незаконны с точки зрения международного права, противоречат уставу ООН и нормам ВТО, говорится в обращении Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
"В отношении России Европейским союзом уже приняты ограничительные санкции, которые абсолютно незаконны с точки зрения международного права, противоречат Уставу Организации Объединенных Наций, правилам Всемирной торговой организации, двусторонним соглашениям со странами - членами Европейского союза", - говорится в документе.
Сенат США может не принять законопроект о санкциях против России
01:17
 
РОССИЯМировая экономикаРФМихаил МишустинВТОЕСООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала