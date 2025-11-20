https://1prime.ru/20251120/gosduma-864749881.html
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против России
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против России - 20.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против России
Санкции Евросоюза против России абсолютно незаконны с точки зрения международного права, противоречат уставу ООН и нормам ВТО, говорится в обращении Госдумы к... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T13:03+0300
2025-11-20T13:03+0300
2025-11-20T13:03+0300
россия
мировая экономика
рф
михаил мишустин
вто
ес
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России абсолютно незаконны с точки зрения международного права, противоречат уставу ООН и нормам ВТО, говорится в обращении Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. "В отношении России Европейским союзом уже приняты ограничительные санкции, которые абсолютно незаконны с точки зрения международного права, противоречат Уставу Организации Объединенных Наций, правилам Всемирной торговой организации, двусторонним соглашениям со странами - членами Европейского союза", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20251120/senat-864731227.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, михаил мишустин, вто, ес, оон
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Михаил Мишустин, ВТО, ЕС, ООН
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против России
Санкции ЕС против России противоречат уставу ООН и нормам ВТО, заявили в Госдуме