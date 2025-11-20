https://1prime.ru/20251120/gosduma-864749881.html

В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против России

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России абсолютно незаконны с точки зрения международного права, противоречат уставу ООН и нормам ВТО, говорится в обращении Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. "В отношении России Европейским союзом уже приняты ограничительные санкции, которые абсолютно незаконны с точки зрения международного права, противоречат Уставу Организации Объединенных Наций, правилам Всемирной торговой организации, двусторонним соглашениям со странами - членами Европейского союза", - говорится в документе.

