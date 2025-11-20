https://1prime.ru/20251120/gosduma-864750028.html

Госдума: посягательства на активы России должны повлечь иски к Euroclear

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Любые посягательства ЕС на активы РФ должны повлечь за собой предъявление исков о возмещении ущерба к Euroclear и Бельгии в любых юрисдикциях, говорится в обращении Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. "Любые посягательства в отношении российских активов должны повлечь за собой соответствующий правовой ответ, начиная с предъявления исков о возмещении ущерба - с требованием ареста имущества как обеспечительной меры - к Euroclear и Бельгии, где хранится основная часть незаконно замороженных суверенных средств, в любых юрисдикциях", - говорится в обращении депутатов. Там также отмечается, что в качестве источника компенсации ущерба могут быть использованы активы нерезидентов из недружественных государств.

