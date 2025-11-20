https://1prime.ru/20251120/gosduma-864750028.html
Госдума: посягательства на активы России должны повлечь иски к Euroclear
Госдума: посягательства на активы России должны повлечь иски к Euroclear - 20.11.2025, ПРАЙМ
Госдума: посягательства на активы России должны повлечь иски к Euroclear
Любые посягательства ЕС на активы РФ должны повлечь за собой предъявление исков о возмещении ущерба к Euroclear и Бельгии в любых юрисдикциях, говорится в... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T13:07+0300
2025-11-20T13:07+0300
2025-11-20T13:07+0300
финансы
россия
рф
бельгия
михаил мишустин
euroclear
ес
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861026892_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_0dfd51cc73891a50abe2443157570cd2.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Любые посягательства ЕС на активы РФ должны повлечь за собой предъявление исков о возмещении ущерба к Euroclear и Бельгии в любых юрисдикциях, говорится в обращении Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. "Любые посягательства в отношении российских активов должны повлечь за собой соответствующий правовой ответ, начиная с предъявления исков о возмещении ущерба - с требованием ареста имущества как обеспечительной меры - к Euroclear и Бельгии, где хранится основная часть незаконно замороженных суверенных средств, в любых юрисдикциях", - говорится в обращении депутатов. Там также отмечается, что в качестве источника компенсации ущерба могут быть использованы активы нерезидентов из недружественных государств.
https://1prime.ru/20251120/gosduma-864749881.html
рф
бельгия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861026892_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_add9efa088940692dbd6a4070ba90bd1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, бельгия, михаил мишустин, euroclear, ес, госдума
Финансы, РОССИЯ, РФ, БЕЛЬГИЯ, Михаил Мишустин, Euroclear, ЕС, Госдума
Госдума: посягательства на активы России должны повлечь иски к Euroclear
В ГД призвали предъявить иски о возмещении ущерба к Euroclear при конфискации активов РФ