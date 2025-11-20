https://1prime.ru/20251120/gosduma-864750577.html
Госдума направит Мишустину обращение по мерам в случае хищения активов ЦБ
Госдума направит Мишустину обращение по мерам в случае хищения активов ЦБ
2025-11-20T13:19+0300
финансы
банки
рф
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума
ес
банк россия
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Обращение Госдумы по вопросу разработки ответных мер на случай принятия Евросоюзом решения о хищении активов Банка России будет направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в четверг, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в четверг приняла постановление об обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о разработке ответных мер на случай принятия Евросоюзом решения о хищении активов Банка России. "Сегодня же наше обращение будет незамедлительно направлено председателю правительства, и мы надеемся, что наши коллеги в правительстве Российской Федерации сделают все, чтобы выработать план ответных действий, мер в том случае, если посягнут на наши активы в Европе", - сказал он на пленарном заседании.
рф
Госдума направит Мишустину обращение по мерам в случае хищения активов ЦБ
