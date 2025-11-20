https://1prime.ru/20251120/gosduma-864750978.html
ГД предложила увеличить финансирование приоритетных направлений в 2026 году
ГД предложила увеличить финансирование приоритетных направлений в 2026 году - 20.11.2025, ПРАЙМ
ГД предложила увеличить финансирование приоритетных направлений в 2026 году
Госдума приняла постановление, в котором дала ряд рекомендаций кабмину РФ увеличить финансирование приоритетных направлений в 2026 году в случае поступления... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T13:25+0300
2025-11-20T13:25+0300
2025-11-20T13:25+0300
финансы
россия
рф
госдума
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла постановление, в котором дала ряд рекомендаций кабмину РФ увеличить финансирование приоритетных направлений в 2026 году в случае поступления дополнительных доходов в федеральный бюджет. Речь, в первую очередь, идет о направлении средств на реализацию национальных проектов (программ), обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных указом президента РФ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Среди других направлений: реализация госпрограммы "Доступная среда", поддержка здравоохранения (в первую очередь лекарственное обеспечение), капитальный ремонт школ в регионах. В рамках межбюджетных трансфертов предлагается увеличить средства бюджету Курской области для строительства и ввода в эксплуатацию социально значимых объектов. Дополнительные доходы также рекомендуется направлять на комплексное развитие сельских территорий и развитие сельского хозяйства, включая поддержку производства молока и проведение мелиоративных мероприятий. Такие доходы предложено использовать и на приведение в удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, особое внимание обратив на объекты религиозного назначения православной церкви. В частности, на работу музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", реставрацию Церкви Преображения Ансамбля Свенского Успенского монастыря и ремонт Ансамбля Рогожской старообрядческой общины. Также рекомендуется предусмотреть средства для выпуска просветительской и образовательной литературы, в том числе православной энциклопедии. Кроме того, в целях повышения эффективности бюджетных расходов Госдума рекомендует кабмину "принять исчерпывающие меры по обеспечению в возможно короткий срок распределения" уже зарезервированных бюджетных ассигнований, в том числе на догазификацию; реализацию мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и разработку мастер-планов развития крупных и малых городов, городских агломераций субъектов РФ. Правительству предложено рассмотреть и вопрос о дополнительной господдержке среднего профессионального образования, в том числе в части создания медицинских образовательных кластеров, а также совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить повышение эффективности инфраструктурных проектов, реализуемых за счет кредитов из федерального бюджета. А при подготовке и утверждении советом директоров ОАО "РЖД" инвестиционной программы компании правительству рекомендуется в целях развития грузового и пассажирского движения на Азово-Черноморском направлении "обеспечить включение в нее электрификации железнодорожного участка Ртищево - Мичуринск".
https://1prime.ru/20251120/byudzhet-864750372.html
https://1prime.ru/20251118/byudzhet-864653427.html
https://1prime.ru/20251119/nko-864703708.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, госдума, ржд
Финансы, РОССИЯ, РФ, Госдума, РЖД
ГД предложила увеличить финансирование приоритетных направлений в 2026 году
Госдума определила приоритетные направления расходов бюджета РФ в 2026 году
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла постановление, в котором дала ряд рекомендаций кабмину РФ увеличить финансирование приоритетных направлений в 2026 году в случае поступления дополнительных доходов в федеральный бюджет.
Речь, в первую очередь, идет о направлении средств на реализацию национальных проектов (программ), обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных указом президента РФ
"О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Среди других направлений: реализация госпрограммы "Доступная среда", поддержка здравоохранения (в первую очередь лекарственное обеспечение), капитальный ремонт школ в регионах.
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2026-2028 годы
В рамках межбюджетных трансфертов предлагается увеличить средства бюджету Курской области для строительства и ввода в эксплуатацию социально значимых объектов. Дополнительные доходы также рекомендуется направлять на комплексное развитие сельских территорий и развитие сельского хозяйства, включая поддержку производства молока и проведение мелиоративных мероприятий.
Такие доходы предложено использовать и на приведение в удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, особое внимание обратив на объекты религиозного назначения православной церкви. В частности, на работу музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", реставрацию Церкви Преображения Ансамбля Свенского Успенского монастыря и ремонт Ансамбля Рогожской старообрядческой общины. Также рекомендуется предусмотреть средства для выпуска просветительской и образовательной литературы, в том числе православной энциклопедии.
Правительство учло более 700 поправок к проекту бюджета на 2026-2028 годы
Кроме того, в целях повышения эффективности бюджетных расходов Госдума
рекомендует кабмину "принять исчерпывающие меры по обеспечению в возможно короткий срок распределения" уже зарезервированных бюджетных ассигнований, в том числе на догазификацию; реализацию мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и разработку мастер-планов развития крупных и малых городов, городских агломераций субъектов РФ.
Правительству предложено рассмотреть и вопрос о дополнительной господдержке среднего профессионального образования, в том числе в части создания медицинских образовательных кластеров, а также совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить повышение эффективности инфраструктурных проектов, реализуемых за счет кредитов из федерального бюджета.
А при подготовке и утверждении советом директоров ОАО "РЖД
" инвестиционной программы компании правительству рекомендуется в целях развития грузового и пассажирского движения на Азово-Черноморском направлении "обеспечить включение в нее электрификации железнодорожного участка Ртищево - Мичуринск".
Госдума продлила временные меры по сохранению целевого капитала НКО