ГД предложила увеличить финансирование приоритетных направлений в 2026 году - 20.11.2025
ГД предложила увеличить финансирование приоритетных направлений в 2026 году
Госдума приняла постановление, в котором дала ряд рекомендаций кабмину РФ увеличить финансирование приоритетных направлений в 2026 году в случае поступления... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T13:25+0300
2025-11-20T13:25+0300
финансы
россия
рф
госдума
ржд
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла постановление, в котором дала ряд рекомендаций кабмину РФ увеличить финансирование приоритетных направлений в 2026 году в случае поступления дополнительных доходов в федеральный бюджет. Речь, в первую очередь, идет о направлении средств на реализацию национальных проектов (программ), обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных указом президента РФ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Среди других направлений: реализация госпрограммы "Доступная среда", поддержка здравоохранения (в первую очередь лекарственное обеспечение), капитальный ремонт школ в регионах. В рамках межбюджетных трансфертов предлагается увеличить средства бюджету Курской области для строительства и ввода в эксплуатацию социально значимых объектов. Дополнительные доходы также рекомендуется направлять на комплексное развитие сельских территорий и развитие сельского хозяйства, включая поддержку производства молока и проведение мелиоративных мероприятий. Такие доходы предложено использовать и на приведение в удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, особое внимание обратив на объекты религиозного назначения православной церкви. В частности, на работу музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", реставрацию Церкви Преображения Ансамбля Свенского Успенского монастыря и ремонт Ансамбля Рогожской старообрядческой общины. Также рекомендуется предусмотреть средства для выпуска просветительской и образовательной литературы, в том числе православной энциклопедии. Кроме того, в целях повышения эффективности бюджетных расходов Госдума рекомендует кабмину "принять исчерпывающие меры по обеспечению в возможно короткий срок распределения" уже зарезервированных бюджетных ассигнований, в том числе на догазификацию; реализацию мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и разработку мастер-планов развития крупных и малых городов, городских агломераций субъектов РФ. Правительству предложено рассмотреть и вопрос о дополнительной господдержке среднего профессионального образования, в том числе в части создания медицинских образовательных кластеров, а также совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить повышение эффективности инфраструктурных проектов, реализуемых за счет кредитов из федерального бюджета. А при подготовке и утверждении советом директоров ОАО "РЖД" инвестиционной программы компании правительству рекомендуется в целях развития грузового и пассажирского движения на Азово-Черноморском направлении "обеспечить включение в нее электрификации железнодорожного участка Ртищево - Мичуринск".
рф
13:25 20.11.2025
 
ГД предложила увеличить финансирование приоритетных направлений в 2026 году

Госдума определила приоритетные направления расходов бюджета РФ в 2026 году

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла постановление, в котором дала ряд рекомендаций кабмину РФ увеличить финансирование приоритетных направлений в 2026 году в случае поступления дополнительных доходов в федеральный бюджет.
Речь, в первую очередь, идет о направлении средств на реализацию национальных проектов (программ), обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных указом президента РФ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Среди других направлений: реализация госпрограммы "Доступная среда", поддержка здравоохранения (в первую очередь лекарственное обеспечение), капитальный ремонт школ в регионах.
Заседание Государственной Думы РФ. 20 ноября 2025 - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2026-2028 годы
13:16
В рамках межбюджетных трансфертов предлагается увеличить средства бюджету Курской области для строительства и ввода в эксплуатацию социально значимых объектов. Дополнительные доходы также рекомендуется направлять на комплексное развитие сельских территорий и развитие сельского хозяйства, включая поддержку производства молока и проведение мелиоративных мероприятий.
Такие доходы предложено использовать и на приведение в удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, особое внимание обратив на объекты религиозного назначения православной церкви. В частности, на работу музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", реставрацию Церкви Преображения Ансамбля Свенского Успенского монастыря и ремонт Ансамбля Рогожской старообрядческой общины. Также рекомендуется предусмотреть средства для выпуска просветительской и образовательной литературы, в том числе православной энциклопедии.
Здание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Правительство учло более 700 поправок к проекту бюджета на 2026-2028 годы
18 ноября, 14:08
Кроме того, в целях повышения эффективности бюджетных расходов Госдума рекомендует кабмину "принять исчерпывающие меры по обеспечению в возможно короткий срок распределения" уже зарезервированных бюджетных ассигнований, в том числе на догазификацию; реализацию мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и разработку мастер-планов развития крупных и малых городов, городских агломераций субъектов РФ.
Правительству предложено рассмотреть и вопрос о дополнительной господдержке среднего профессионального образования, в том числе в части создания медицинских образовательных кластеров, а также совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить повышение эффективности инфраструктурных проектов, реализуемых за счет кредитов из федерального бюджета.
А при подготовке и утверждении советом директоров ОАО "РЖД" инвестиционной программы компании правительству рекомендуется в целях развития грузового и пассажирского движения на Азово-Черноморском направлении "обеспечить включение в нее электрификации железнодорожного участка Ртищево - Мичуринск".
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Госдума продлила временные меры по сохранению целевого капитала НКО
Вчера, 14:20
 
ФинансыРОССИЯРФГосдумаРЖД
 
 
