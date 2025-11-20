Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума поддерживает готовность маркетплейсов дать равный доступ к скидкам - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/gosduma-864767118.html
Госдума поддерживает готовность маркетплейсов дать равный доступ к скидкам
Госдума поддерживает готовность маркетплейсов дать равный доступ к скидкам - 20.11.2025, ПРАЙМ
Госдума поддерживает готовность маркетплейсов дать равный доступ к скидкам
Госдума РФ поддерживает готовность маркетплейсов предоставить равный доступ к своим программам лояльности, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T19:07+0300
2025-11-20T19:07+0300
банки
эльвира набиуллина
герман греф
госдума
единая россия
ozon
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума РФ поддерживает готовность маркетплейсов предоставить равный доступ к своим программам лояльности, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом проведения экспертного совета по развитию платформенной экономики при Госдуме. "Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро Высшего совета "Единой России" Денис Кравченко отметил, что партия поддерживает готовность маркетплейсов самостоятельно предоставить равный доступ к своим программам лояльности - это важный пример эффективного саморегулирования рынка", - рассказал источник. Ранее Кравченко рассказал РИА Новости, что Ozon в добровольном порядке заявил о допуске других банков на свою площадку для расчетов при условии, что они будут гарантировать те же цены и скидки за свой счет, что и банковские сервисы маркетплейса. Wildberries пока к этой инициативе не присоединился. По словам собеседника агентства, в Госдуме состоялось заседание рабочей группы по работе с банковским сообществом. Мероприятие прошло в рамках работы Экспертного совета по развитию платформенной экономики. Основной повесткой стало обсуждение вопроса связанного со скидками на площадках цифровых платформ, в том числе осуществляемые за счет оплаты собственными банковскими решениями. В диалоге участвовали представители органов государственной власти, крупнейших банков страны, платформ и экспертного сообщества. Ранее во вторник глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. А глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают электронные платформы, в том числе при оплате картами банков маркетплейсов. После в ЦБ пояснили, что регулятор никогда не выступал против скидок на маркетплейсах, но считает справедливыми их по картам всех банков. ЦБ считает, что скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента, но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент. В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
https://1prime.ru/20251118/wildberries-864662009.html
https://1prime.ru/20251118/nalogi-864647807.html
https://1prime.ru/20251115/aksakov-864561123.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, эльвира набиуллина, герман греф, госдума, единая россия, ozon, бизнес, россия
Банки, Эльвира Набиуллина, Герман Греф, Госдума, Единая Россия, Ozon, Бизнес, РОССИЯ
19:07 20.11.2025
 
Госдума поддерживает готовность маркетплейсов дать равный доступ к скидкам

Госдума поддерживает готовность маркетплейсов предоставить равный доступ к скидкам

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума РФ поддерживает готовность маркетплейсов предоставить равный доступ к своим программам лояльности, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом проведения экспертного совета по развитию платформенной экономики при Госдуме.
"Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро Высшего совета "Единой России" Денис Кравченко отметил, что партия поддерживает готовность маркетплейсов самостоятельно предоставить равный доступ к своим программам лояльности - это важный пример эффективного саморегулирования рынка", - рассказал источник.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Wildberries прокомментировал обсуждение запрета на скидки для маркетплейсов
18 ноября, 17:00
Ранее Кравченко рассказал РИА Новости, что Ozon в добровольном порядке заявил о допуске других банков на свою площадку для расчетов при условии, что они будут гарантировать те же цены и скидки за свой счет, что и банковские сервисы маркетплейса. Wildberries пока к этой инициативе не присоединился.
По словам собеседника агентства, в Госдуме состоялось заседание рабочей группы по работе с банковским сообществом. Мероприятие прошло в рамках работы Экспертного совета по развитию платформенной экономики. Основной повесткой стало обсуждение вопроса связанного со скидками на площадках цифровых платформ, в том числе осуществляемые за счет оплаты собственными банковскими решениями. В диалоге участвовали представители органов государственной власти, крупнейших банков страны, платформ и экспертного сообщества.
Сбербанк
Сбербанк подсчитал, сколько налогов маркетплейсы недоплатили из-за скидок
18 ноября, 12:27
Ранее во вторник глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. А глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают электронные платформы, в том числе при оплате картами банков маркетплейсов.
После в ЦБ пояснили, что регулятор никогда не выступал против скидок на маркетплейсах, но считает справедливыми их по картам всех банков. ЦБ считает, что скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента, но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент.
В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Интернет покупки - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
В ГД оценили идею равного доступа к маркетплейсам для регулирования скидок
15 ноября, 11:17
 
БанкиЭльвира НабиуллинаГерман ГрефГосдумаЕдиная РоссияOzonБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала