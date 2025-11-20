https://1prime.ru/20251120/gosduma-864767562.html
Госдума приняла закон по дивидендам держателям депозитарных расписок
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который, в частности, обязывает российских эмитентов выплачивать дивиденды как акционерам, так и держателям депозитарных расписок. Первоначальная редакция документа касалась лишь установления особенностей исполнения федерального бюджета в 2026 году. Госдума во вторник в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к нему. В частности, вносятся изменения в закон об акционерных обществах в части обязанности российских эмитентов выплачивать дивиденды как акционерам, так и держателям депозитарных расписок. В целях исключения регуляторного арбитража предлагается обязать российских эмитентов, в случае принятия решения о выплате дивидендов, выплачивать их по всем акциям, в том числе по учтенным на счетах депозитарных программ, поясняла на прошлой неделе первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова. Если держателями депозитарных расписок являются нерезиденты из недружественных государств, дивиденды будут зачисляться с учетом текущего антисанкционного регулирования на счета типа "С". Начало срока для истребования инвесторами у эмитентов объявленных, но не выплаченных до вступления в силу этих изменений дивидендов, устанавливается со дня конвертации депозитарных расписок в акции. Большинство российских эмитентов, имевших депозитарные программы, прекратили их действие, а их депозитарные расписки были конвертированы в акции. Но некоторые крупные эмитенты получили разрешение правительства РФ сохранить депозитарные программы. Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных изменений, которые начнут действовать с 1 января 2026 года.
Госдума обязала эмитентов РФ выплачивать дивиденды и держателям депозитарных расписок
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который, в частности, обязывает российских эмитентов выплачивать дивиденды как акционерам, так и держателям депозитарных расписок.
Первоначальная редакция документа касалась лишь установления особенностей исполнения федерального бюджета в 2026 году. Госдума
во вторник в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к нему. В частности, вносятся изменения в закон об акционерных обществах в части обязанности российских эмитентов выплачивать дивиденды как акционерам, так и держателям депозитарных расписок.
В целях исключения регуляторного арбитража предлагается обязать российских эмитентов, в случае принятия решения о выплате дивидендов, выплачивать их по всем акциям, в том числе по учтенным на счетах депозитарных программ, поясняла на прошлой неделе первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова.
Если держателями депозитарных расписок являются нерезиденты из недружественных государств, дивиденды будут зачисляться с учетом текущего антисанкционного регулирования на счета типа "С".
Начало срока для истребования инвесторами у эмитентов объявленных, но не выплаченных до вступления в силу этих изменений дивидендов, устанавливается со дня конвертации депозитарных расписок в акции.
Большинство российских эмитентов, имевших депозитарные программы, прекратили их действие, а их депозитарные расписки были конвертированы в акции. Но некоторые крупные эмитенты получили разрешение правительства РФ
сохранить депозитарные программы.
Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных изменений, которые начнут действовать с 1 января 2026 года.
Госдума приняла закон о снижении порога годовой выручки для малого бизнеса