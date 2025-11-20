Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла закон по дивидендам держателям депозитарных расписок - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/gosduma-864767562.html
Госдума приняла закон по дивидендам держателям депозитарных расписок
Госдума приняла закон по дивидендам держателям депозитарных расписок - 20.11.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон по дивидендам держателям депозитарных расписок
Госдума приняла закон, который, в частности, обязывает российских эмитентов выплачивать дивиденды как акционерам, так и держателям депозитарных расписок. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T19:16+0300
2025-11-20T19:16+0300
рынок
россия
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861615023_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8b2d04a5f9db3949941d57d48ff70ffa.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который, в частности, обязывает российских эмитентов выплачивать дивиденды как акционерам, так и держателям депозитарных расписок. Первоначальная редакция документа касалась лишь установления особенностей исполнения федерального бюджета в 2026 году. Госдума во вторник в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к нему. В частности, вносятся изменения в закон об акционерных обществах в части обязанности российских эмитентов выплачивать дивиденды как акционерам, так и держателям депозитарных расписок. В целях исключения регуляторного арбитража предлагается обязать российских эмитентов, в случае принятия решения о выплате дивидендов, выплачивать их по всем акциям, в том числе по учтенным на счетах депозитарных программ, поясняла на прошлой неделе первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова. Если держателями депозитарных расписок являются нерезиденты из недружественных государств, дивиденды будут зачисляться с учетом текущего антисанкционного регулирования на счета типа "С". Начало срока для истребования инвесторами у эмитентов объявленных, но не выплаченных до вступления в силу этих изменений дивидендов, устанавливается со дня конвертации депозитарных расписок в акции. Большинство российских эмитентов, имевших депозитарные программы, прекратили их действие, а их депозитарные расписки были конвертированы в акции. Но некоторые крупные эмитенты получили разрешение правительства РФ сохранить депозитарные программы. Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных изменений, которые начнут действовать с 1 января 2026 года.
https://1prime.ru/20251120/lgoty-864756577.html
https://1prime.ru/20251120/biznes-864755578.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861615023_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_25ec452b73e4d5cb246e38dfc5ea89ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, рф, госдума
Рынок, РОССИЯ, РФ, Госдума
19:16 20.11.2025
 
Госдума приняла закон по дивидендам держателям депозитарных расписок

Госдума обязала эмитентов РФ выплачивать дивиденды и держателям депозитарных расписок

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который, в частности, обязывает российских эмитентов выплачивать дивиденды как акционерам, так и держателям депозитарных расписок.
Первоначальная редакция документа касалась лишь установления особенностей исполнения федерального бюджета в 2026 году. Госдума во вторник в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к нему. В частности, вносятся изменения в закон об акционерных обществах в части обязанности российских эмитентов выплачивать дивиденды как акционерам, так и держателям депозитарных расписок.
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Госдума приняла закон о льготах по страховым взносам для МСП
15:12
В целях исключения регуляторного арбитража предлагается обязать российских эмитентов, в случае принятия решения о выплате дивидендов, выплачивать их по всем акциям, в том числе по учтенным на счетах депозитарных программ, поясняла на прошлой неделе первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова.
Если держателями депозитарных расписок являются нерезиденты из недружественных государств, дивиденды будут зачисляться с учетом текущего антисанкционного регулирования на счета типа "С".
Начало срока для истребования инвесторами у эмитентов объявленных, но не выплаченных до вступления в силу этих изменений дивидендов, устанавливается со дня конвертации депозитарных расписок в акции.
Большинство российских эмитентов, имевших депозитарные программы, прекратили их действие, а их депозитарные расписки были конвертированы в акции. Но некоторые крупные эмитенты получили разрешение правительства РФ сохранить депозитарные программы.
Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных изменений, которые начнут действовать с 1 января 2026 года.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Госдума приняла закон о снижении порога годовой выручки для малого бизнеса
14:57
 
РынокРОССИЯРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала