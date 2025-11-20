https://1prime.ru/20251120/gosduma-864767562.html

Госдума приняла закон по дивидендам держателям депозитарных расписок

Госдума приняла закон по дивидендам держателям депозитарных расписок - 20.11.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон по дивидендам держателям депозитарных расписок

Госдума приняла закон, который, в частности, обязывает российских эмитентов выплачивать дивиденды как акционерам, так и держателям депозитарных расписок. | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T19:16+0300

2025-11-20T19:16+0300

2025-11-20T19:16+0300

рынок

россия

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861615023_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8b2d04a5f9db3949941d57d48ff70ffa.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который, в частности, обязывает российских эмитентов выплачивать дивиденды как акционерам, так и держателям депозитарных расписок. Первоначальная редакция документа касалась лишь установления особенностей исполнения федерального бюджета в 2026 году. Госдума во вторник в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к нему. В частности, вносятся изменения в закон об акционерных обществах в части обязанности российских эмитентов выплачивать дивиденды как акционерам, так и держателям депозитарных расписок. В целях исключения регуляторного арбитража предлагается обязать российских эмитентов, в случае принятия решения о выплате дивидендов, выплачивать их по всем акциям, в том числе по учтенным на счетах депозитарных программ, поясняла на прошлой неделе первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова. Если держателями депозитарных расписок являются нерезиденты из недружественных государств, дивиденды будут зачисляться с учетом текущего антисанкционного регулирования на счета типа "С". Начало срока для истребования инвесторами у эмитентов объявленных, но не выплаченных до вступления в силу этих изменений дивидендов, устанавливается со дня конвертации депозитарных расписок в акции. Большинство российских эмитентов, имевших депозитарные программы, прекратили их действие, а их депозитарные расписки были конвертированы в акции. Но некоторые крупные эмитенты получили разрешение правительства РФ сохранить депозитарные программы. Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных изменений, которые начнут действовать с 1 января 2026 года.

https://1prime.ru/20251120/lgoty-864756577.html

https://1prime.ru/20251120/biznes-864755578.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, рф, госдума