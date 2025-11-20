Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму направят письмо по обеспокоенности банков из-за маркетплейсов - 20.11.2025
В Госдуму направят письмо по обеспокоенности банков из-за маркетплейсов
В Госдуму направят письмо по обеспокоенности банков из-за маркетплейсов - 20.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуму направят письмо по обеспокоенности банков из-за маркетплейсов
Экспертный совет по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономической политике отправит протокол председателю Госдумы Вячеславу Володину и... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T20:02+0300
2025-11-20T20:02+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Экспертный совет по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономической политике отправит протокол председателю Госдумы Вячеславу Володину и заместителю руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина по итогам заседания с банковским сообществом, выразившим обеспокоенность предоставлением скидок на маркетплейсах, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом проведения совета. "В Государственной Думе состоялось заседание рабочей группы по работе с банковским сообществом… Итоговый протокол заседания будет направлен председателю Государственной думы Вячеславу Володину и в межведомственную рабочую группу под руководством заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Максима Орешкина", - сообщил источник. Источник добавил, что представители банков выразили обеспокоенность предоставлением скидок на маркетплейсах из-за того, что "такие механизмы могут стать проявлением недобросовестной конкуренции". В рамках работы экспертного совета по развитию платформенной экономики особое внимание уделили поиску баланса интересов между банками, маркетплейсами и потребителями в сфере цифровых скидок и банковских решений. Ранее в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. А глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают электронные платформы, в том числе при оплате картами банков маркетплейсов. После в ЦБ пояснили, что регулятор никогда не выступал против скидок на маркетплейсах, но считает справедливыми их по картам всех банков. ЦБ считает, что скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента, но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент. В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
20:02 20.11.2025
 
В Госдуму направят письмо по обеспокоенности банков из-за маркетплейсов

Экспертный совет направит письмо в Госдуму по обеспокоенности банков из-за маркетплейсов

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Экспертный совет по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономической политике отправит протокол председателю Госдумы Вячеславу Володину и заместителю руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина по итогам заседания с банковским сообществом, выразившим обеспокоенность предоставлением скидок на маркетплейсах, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом проведения совета.
"В Государственной Думе состоялось заседание рабочей группы по работе с банковским сообществом… Итоговый протокол заседания будет направлен председателю Государственной думы Вячеславу Володину и в межведомственную рабочую группу под руководством заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Максима Орешкина", - сообщил источник.
Госдума поддерживает готовность маркетплейсов дать равный доступ к скидкам
Источник добавил, что представители банков выразили обеспокоенность предоставлением скидок на маркетплейсах из-за того, что "такие механизмы могут стать проявлением недобросовестной конкуренции". В рамках работы экспертного совета по развитию платформенной экономики особое внимание уделили поиску баланса интересов между банками, маркетплейсами и потребителями в сфере цифровых скидок и банковских решений.
Ранее в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. А глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают электронные платформы, в том числе при оплате картами банков маркетплейсов.
После в ЦБ пояснили, что регулятор никогда не выступал против скидок на маркетплейсах, но считает справедливыми их по картам всех банков. ЦБ считает, что скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента, но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент.
В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
ЦБ объяснил позицию о скидках на маркетплейсах
