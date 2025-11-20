https://1prime.ru/20251120/gosduma-864769511.html

В Госдуму направят письмо по обеспокоенности банков из-за маркетплейсов

В Госдуму направят письмо по обеспокоенности банков из-за маркетплейсов - 20.11.2025, ПРАЙМ

В Госдуму направят письмо по обеспокоенности банков из-за маркетплейсов

Экспертный совет по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономической политике отправит протокол председателю Госдумы Вячеславу Володину и... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T20:02+0300

2025-11-20T20:02+0300

2025-11-20T20:02+0300

россия

финансы

рф

вячеслав володин

максим орешкин

эльвира набиуллина

госдума

банк россия

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861615023_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8b2d04a5f9db3949941d57d48ff70ffa.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Экспертный совет по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономической политике отправит протокол председателю Госдумы Вячеславу Володину и заместителю руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина по итогам заседания с банковским сообществом, выразившим обеспокоенность предоставлением скидок на маркетплейсах, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом проведения совета. "В Государственной Думе состоялось заседание рабочей группы по работе с банковским сообществом… Итоговый протокол заседания будет направлен председателю Государственной думы Вячеславу Володину и в межведомственную рабочую группу под руководством заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Максима Орешкина", - сообщил источник. Источник добавил, что представители банков выразили обеспокоенность предоставлением скидок на маркетплейсах из-за того, что "такие механизмы могут стать проявлением недобросовестной конкуренции". В рамках работы экспертного совета по развитию платформенной экономики особое внимание уделили поиску баланса интересов между банками, маркетплейсами и потребителями в сфере цифровых скидок и банковских решений. Ранее в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. А глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают электронные платформы, в том числе при оплате картами банков маркетплейсов. После в ЦБ пояснили, что регулятор никогда не выступал против скидок на маркетплейсах, но считает справедливыми их по картам всех банков. ЦБ считает, что скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента, но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент. В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.

https://1prime.ru/20251120/gosduma-864767118.html

https://1prime.ru/20251118/tsb-864663151.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, вячеслав володин, максим орешкин, эльвира набиуллина, госдума, банк россия, сбербанк