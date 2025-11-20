https://1prime.ru/20251120/gosduma-864770294.html

В Госдуму внесли проекты по пресечению манипулирования рынком

2025-11-20T20:34+0300

технологии

общество

анатолий аксаков

госдума

банк россия

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму пакет законопроектов, направленных на совершенствование системы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (НИИИМР), следует из базы данных нижней палаты парламента. Изменения, вносимые первым законопроектом, исходя из пояснительной записки к нему, позволят выстроить многоуровневую систему противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Эта система предполагает контроль на каждом из ее уровней всеми участниками рынка, что "будет способствовать оперативному выявлению большего количества недобросовестных практик и максимальному пресечению случаев НИИИМР". Законопроект обязывает физлиц, включенных в списки инсайдеров юридических лиц, уведомлять такие юрлица о совершенных ими личных операциях с торгуемыми инструментами, в отношении которых они обладают инсайдерской информацией. Члены органов управления эмитентов также будут обязаны раскрывать обезличенную информацию об осуществленных ими сделках с торгуемыми инструментами, которых касается инсайдерская информация и к которой они имеют доступ. А для эмитентов предусматривается обязательное установление периодов времени, в течение которых совершение операций с их ценными бумагами, а также с финансовыми инструментами, цена которых от них зависит, для их инсайдеров-физлиц и связанных с ними лиц запрещено и наказуемо. Одновременно расширяются полномочия Банка России. Он будет устанавливать требования к системе внутреннего контроля по противодействию НИИИМР для всех юрлиц-инсайдеров и выдавать им предписания, обязательные к исполнению. Второй законопроект увеличивает административные штрафы за НИИИМР, устанавливая их в пределах от трехкратного до пятикратного размера суммы полученного дохода либо убытков, которые удалось избежать. При этом минимальный штраф для граждан составит 10 тысяч рублей, должностных лиц - 100 тысяч рублей, юрлиц – 1 миллион рублей. При этом исключается такой вид наказания как дисквалификация. Третий законопроект уточняет уголовную ответственность за преступления, связанные с НИИИМР, устанавливая при этом минимальный порог крупного ущерба, дохода, убытков в 100 миллионов рублей, особо крупный - в 150 миллионов рублей. При этом также устанавливается возможность исчисления штрафов в трех-пятикратном размере суммы причиненного ущерба, извлеченного дохода или убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления. Кроме того, вводится обязательное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью на финансовых рынках для лиц, признанных виновными в НИИИМР. Одновременно вносятся изменения, направленные на обеспечение возможности конфискации имущества, полученного в результате совершения подобных преступлений. В то же время допускается освобождение от уголовной ответственности для лиц, впервые совершивших данные преступления, которые добровольно сообщили о них и возместили суммы дохода, ущерба или убытков. Это изменение направлено на побуждение виновных к деятельному раскаянию, что, по мнению разработчиков, "будет способствовать выявлению большего количества преступлений, совершенных на организованных торгах, и восстановлению имущественных прав потерпевших".

технологии, общество , анатолий аксаков, госдума, банк россия, россия