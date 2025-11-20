Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский импорт китайских легковушек в октябре достиг максимума - 20.11.2025
Российский импорт китайских легковушек в октябре достиг максимума
Российский импорт китайских легковушек в октябре достиг максимума - 20.11.2025, ПРАЙМ
Российский импорт китайских легковушек в октябре достиг максимума
Россия в октябре потратила на импорт китайских легковушек максимальные с декабря прошлого года 1,375 миллиарда долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив... | 20.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре потратила на импорт китайских легковушек максимальные с декабря прошлого года 1,375 миллиарда долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив статистику китайской таможни. Россия увеличивала ввоз автомобилей пять месяцев подряд, в середине осени импорт в денежном выражении подрос еще на 45%. Страна уже третий месяц подряд является крупнейшим покупателем авто у Китая - в октябре на Россию пришлось 12% соответствующего экспорта Поднебесной. На втором месте в числе наиболее активных покупателей оказалась Бельгия (7% всех отгрузок), а на втором - Мексика (6%).
09:59 20.11.2025
 
Российский импорт китайских легковушек в октябре достиг максимума

Россия потратила на импорт китайских легковушек максимальные 1,375 млрд долларов

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре потратила на импорт китайских легковушек максимальные с декабря прошлого года 1,375 миллиарда долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив статистику китайской таможни.
Россия увеличивала ввоз автомобилей пять месяцев подряд, в середине осени импорт в денежном выражении подрос еще на 45%.
Страна уже третий месяц подряд является крупнейшим покупателем авто у Китая - в октябре на Россию пришлось 12% соответствующего экспорта Поднебесной.
На втором месте в числе наиболее активных покупателей оказалась Бельгия (7% всех отгрузок), а на втором - Мексика (6%).
