Российский импорт китайских легковушек в октябре достиг максимума

Российский импорт китайских легковушек в октябре достиг максимума

2025-11-20T09:59+0300

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре потратила на импорт китайских легковушек максимальные с декабря прошлого года 1,375 миллиарда долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив статистику китайской таможни. Россия увеличивала ввоз автомобилей пять месяцев подряд, в середине осени импорт в денежном выражении подрос еще на 45%. Страна уже третий месяц подряд является крупнейшим покупателем авто у Китая - в октябре на Россию пришлось 12% соответствующего экспорта Поднебесной. На втором месте в числе наиболее активных покупателей оказалась Бельгия (7% всех отгрузок), а на втором - Мексика (6%).

