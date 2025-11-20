https://1prime.ru/20251120/import-864740862.html
Российский импорт китайских легковушек в октябре достиг максимума
Российский импорт китайских легковушек в октябре достиг максимума - 20.11.2025, ПРАЙМ
Российский импорт китайских легковушек в октябре достиг максимума
Россия в октябре потратила на импорт китайских легковушек максимальные с декабря прошлого года 1,375 миллиарда долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T09:59+0300
2025-11-20T09:59+0300
2025-11-20T09:59+0300
бизнес
россия
китай
бельгия
мексика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624200_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_1a9708f392c04e0f8180665e724ab22a.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре потратила на импорт китайских легковушек максимальные с декабря прошлого года 1,375 миллиарда долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив статистику китайской таможни. Россия увеличивала ввоз автомобилей пять месяцев подряд, в середине осени импорт в денежном выражении подрос еще на 45%. Страна уже третий месяц подряд является крупнейшим покупателем авто у Китая - в октябре на Россию пришлось 12% соответствующего экспорта Поднебесной. На втором месте в числе наиболее активных покупателей оказалась Бельгия (7% всех отгрузок), а на втором - Мексика (6%).
https://1prime.ru/20251118/import-864633271.html
китай
бельгия
мексика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624200_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_d158f4fba46c513db889af86bca68609.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, бельгия, мексика
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, БЕЛЬГИЯ, МЕКСИКА
Российский импорт китайских легковушек в октябре достиг максимума
Россия потратила на импорт китайских легковушек максимальные 1,375 млрд долларов