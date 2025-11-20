Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в октябре нарастила импорт китайских грузовиков - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/import-864742276.html
Россия в октябре нарастила импорт китайских грузовиков
Россия в октябре нарастила импорт китайских грузовиков - 20.11.2025, ПРАЙМ
Россия в октябре нарастила импорт китайских грузовиков
Россия в октябре на пятую часть нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на действие запрета на импорт машин четырех марок, следует из анализа РИА Новости... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T10:39+0300
2025-11-20T10:39+0300
бизнес
россия
рф
росстандарт
dongfeng
https://cdnn.1prime.ru/img/76979/32/769793244_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_07ee31cbf165152f8aa4b322f9145483.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре на пятую часть нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на действие запрета на импорт машин четырех марок, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. В конце июля этого года Росстандарт принял решение о запрете импорта и продажи в РФ ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, а также шасси данных брендов в связи с нарушением требований по безопасности. Позднее, в сентябре, ведомство согласовало одну из программ по устранению нарушений у грузовиков марки Sitrak. На этом фоне российский импорт в августе рухнул почти втрое, составив всего 34,5 миллиона долларов. Несмотря на эти ограничения ввоз в Россию китайских грузовиков в середине осени вырос на 21% после роста в 2,5 раза месяцем ранее. В итоге в октябре грузовиков из Поднебесной было ввезено на 102,4 миллиона долларов, что сильно превышает среднюю месячную стоимость импорта до вступления запрета в силу (57,5 миллиона долларов). Одновременно импорт за десять месяцев этого года снизился в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 624,4 миллиона долларов против 2,4 миллиарда годом ранее.
https://1prime.ru/20251120/import-864740862.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76979/32/769793244_188:0:1312:843_1920x0_80_0_0_b1bca87b96d1f91234a6b4dbbb4ca95d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, росстандарт, dongfeng
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Росстандарт, DONGFENG
10:39 20.11.2025
 
Россия в октябре нарастила импорт китайских грузовиков

Россия в октябре нарастила ввоз китайских грузовиков на 21%

© fotolia.com / Shutter81Фуры
Фуры - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Фуры. Архивное фото
© fotolia.com / Shutter81
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре на пятую часть нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на действие запрета на импорт машин четырех марок, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
В конце июля этого года Росстандарт принял решение о запрете импорта и продажи в РФ ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, а также шасси данных брендов в связи с нарушением требований по безопасности. Позднее, в сентябре, ведомство согласовало одну из программ по устранению нарушений у грузовиков марки Sitrak. На этом фоне российский импорт в августе рухнул почти втрое, составив всего 34,5 миллиона долларов.
Несмотря на эти ограничения ввоз в Россию китайских грузовиков в середине осени вырос на 21% после роста в 2,5 раза месяцем ранее. В итоге в октябре грузовиков из Поднебесной было ввезено на 102,4 миллиона долларов, что сильно превышает среднюю месячную стоимость импорта до вступления запрета в силу (57,5 миллиона долларов).
Одновременно импорт за десять месяцев этого года снизился в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 624,4 миллиона долларов против 2,4 миллиарда годом ранее.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Российский импорт китайских легковушек в октябре достиг максимума
09:59
 
БизнесРОССИЯРФРосстандартDONGFENG
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала