https://1prime.ru/20251120/import-864742276.html
Россия в октябре нарастила импорт китайских грузовиков
Россия в октябре нарастила импорт китайских грузовиков - 20.11.2025, ПРАЙМ
Россия в октябре нарастила импорт китайских грузовиков
Россия в октябре на пятую часть нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на действие запрета на импорт машин четырех марок, следует из анализа РИА Новости... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T10:39+0300
2025-11-20T10:39+0300
2025-11-20T10:39+0300
бизнес
россия
рф
росстандарт
dongfeng
https://cdnn.1prime.ru/img/76979/32/769793244_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_07ee31cbf165152f8aa4b322f9145483.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре на пятую часть нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на действие запрета на импорт машин четырех марок, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. В конце июля этого года Росстандарт принял решение о запрете импорта и продажи в РФ ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, а также шасси данных брендов в связи с нарушением требований по безопасности. Позднее, в сентябре, ведомство согласовало одну из программ по устранению нарушений у грузовиков марки Sitrak. На этом фоне российский импорт в августе рухнул почти втрое, составив всего 34,5 миллиона долларов. Несмотря на эти ограничения ввоз в Россию китайских грузовиков в середине осени вырос на 21% после роста в 2,5 раза месяцем ранее. В итоге в октябре грузовиков из Поднебесной было ввезено на 102,4 миллиона долларов, что сильно превышает среднюю месячную стоимость импорта до вступления запрета в силу (57,5 миллиона долларов). Одновременно импорт за десять месяцев этого года снизился в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 624,4 миллиона долларов против 2,4 миллиарда годом ранее.
https://1prime.ru/20251120/import-864740862.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76979/32/769793244_188:0:1312:843_1920x0_80_0_0_b1bca87b96d1f91234a6b4dbbb4ca95d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, росстандарт, dongfeng
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Росстандарт, DONGFENG
Россия в октябре нарастила импорт китайских грузовиков
Россия в октябре нарастила ввоз китайских грузовиков на 21%
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре на пятую часть нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на действие запрета на импорт машин четырех марок, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
В конце июля этого года Росстандарт
принял решение о запрете импорта и продажи в РФ
ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng
, Foton, FAW и Sitrak, а также шасси данных брендов в связи с нарушением требований по безопасности. Позднее, в сентябре, ведомство согласовало одну из программ по устранению нарушений у грузовиков марки Sitrak. На этом фоне российский импорт в августе рухнул почти втрое, составив всего 34,5 миллиона долларов.
Несмотря на эти ограничения ввоз в Россию китайских грузовиков в середине осени вырос на 21% после роста в 2,5 раза месяцем ранее. В итоге в октябре грузовиков из Поднебесной было ввезено на 102,4 миллиона долларов, что сильно превышает среднюю месячную стоимость импорта до вступления запрета в силу (57,5 миллиона долларов).
Одновременно импорт за десять месяцев этого года снизился в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 624,4 миллиона долларов против 2,4 миллиарда годом ранее.
Российский импорт китайских легковушек в октябре достиг максимума