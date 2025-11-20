https://1prime.ru/20251120/import-864742276.html

Россия в октябре нарастила импорт китайских грузовиков

Россия в октябре нарастила импорт китайских грузовиков - 20.11.2025, ПРАЙМ

Россия в октябре нарастила импорт китайских грузовиков

Россия в октябре на пятую часть нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на действие запрета на импорт машин четырех марок, следует из анализа РИА Новости... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T10:39+0300

2025-11-20T10:39+0300

2025-11-20T10:39+0300

бизнес

россия

рф

росстандарт

dongfeng

https://cdnn.1prime.ru/img/76979/32/769793244_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_07ee31cbf165152f8aa4b322f9145483.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре на пятую часть нарастила ввоз китайских грузовиков несмотря на действие запрета на импорт машин четырех марок, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. В конце июля этого года Росстандарт принял решение о запрете импорта и продажи в РФ ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, а также шасси данных брендов в связи с нарушением требований по безопасности. Позднее, в сентябре, ведомство согласовало одну из программ по устранению нарушений у грузовиков марки Sitrak. На этом фоне российский импорт в августе рухнул почти втрое, составив всего 34,5 миллиона долларов. Несмотря на эти ограничения ввоз в Россию китайских грузовиков в середине осени вырос на 21% после роста в 2,5 раза месяцем ранее. В итоге в октябре грузовиков из Поднебесной было ввезено на 102,4 миллиона долларов, что сильно превышает среднюю месячную стоимость импорта до вступления запрета в силу (57,5 миллиона долларов). Одновременно импорт за десять месяцев этого года снизился в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 624,4 миллиона долларов против 2,4 миллиарда годом ранее.

https://1prime.ru/20251120/import-864740862.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, росстандарт, dongfeng