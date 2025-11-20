Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США растут на взлете акций техсектора - 20.11.2025
Фондовые индексы США растут на взлете акций техсектора
Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в четверг на удорожании акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.
рынок
акции
торги
сша
nvidia
dow jones
tesla
nasdaq composite
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в четверг на удорожании акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.16 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 1,17% - до 46 679,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 2,04%, до 23 024,4 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1,55%, до 6 745,13 пункта. Акции Nvidia растут в цене почти на 4%. В ночь на четверг после закрытия рынков в США была опубликована отчетность мирового лидера производства видеокарт, а также микросхем и процессоров для задач искусственного интеллекта Nvidia. Выручка компании за третий финансовый квартал, завершившийся 26 октября, выросла в 1,6 раза - до 57 миллиардов долларов, что оказалось также больше ожиданий аналитиков в 54,9 миллиарда. На фоне вышедшей отчетности Nvidia акции других американских компаний заметно растут: Tesla - более чем на 5%, Alphabet - почти на 4%, Amazon и Apple - примерно на 2%.
рынок, акции, торги, сша, nvidia, dow jones, tesla, nasdaq composite, финансы
Рынок, Акции, Торги, США, Nvidia, Dow Jones, Tesla, Nasdaq Composite, Финансы
Фондовые индексы США растут на взлете акций техсектора

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в четверг на удорожании акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.16 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 1,17% - до 46 679,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 2,04%, до 23 024,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,55%, до 6 745,13 пункта.
Акции Nvidia растут в цене почти на 4%. В ночь на четверг после закрытия рынков в США была опубликована отчетность мирового лидера производства видеокарт, а также микросхем и процессоров для задач искусственного интеллекта Nvidia. Выручка компании за третий финансовый квартал, завершившийся 26 октября, выросла в 1,6 раза - до 57 миллиардов долларов, что оказалось также больше ожиданий аналитиков в 54,9 миллиарда.
На фоне вышедшей отчетности Nvidia акции других американских компаний заметно растут: Tesla - более чем на 5%, Alphabet - почти на 4%, Amazon и Apple - примерно на 2%.
Сотрудник в офисе московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Фондовые индексы Европы растут на корпоративных новостях
