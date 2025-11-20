https://1prime.ru/20251120/indeks-864765790.html

Фондовые индексы США растут на взлете акций техсектора

Фондовые индексы США растут на взлете акций техсектора - 20.11.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут на взлете акций техсектора

Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в четверг на удорожании акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов. | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T18:25+0300

2025-11-20T18:25+0300

2025-11-20T18:25+0300

рынок

акции

торги

сша

nvidia

dow jones

tesla

nasdaq composite

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в четверг на удорожании акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.16 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 1,17% - до 46 679,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 2,04%, до 23 024,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,55%, до 6 745,13 пункта. Акции Nvidia растут в цене почти на 4%. В ночь на четверг после закрытия рынков в США была опубликована отчетность мирового лидера производства видеокарт, а также микросхем и процессоров для задач искусственного интеллекта Nvidia. Выручка компании за третий финансовый квартал, завершившийся 26 октября, выросла в 1,6 раза - до 57 миллиардов долларов, что оказалось также больше ожиданий аналитиков в 54,9 миллиарда. На фоне вышедшей отчетности Nvidia акции других американских компаний заметно растут: Tesla - более чем на 5%, Alphabet - почти на 4%, Amazon и Apple - примерно на 2%.

https://1prime.ru/20251120/indeksy-864750201.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, сша, nvidia, dow jones, tesla, nasdaq composite, финансы