https://1prime.ru/20251120/indeks-864769947.html

Фондовые индексы Европы выросли после пяти дней снижения

Фондовые индексы Европы выросли после пяти дней снижения - 20.11.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы выросли после пяти дней снижения

Основные фондовые индексы Европы завершили четверг в плюсе после пяти торговых сессий снижения подряд, следует из данных торгов. | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T20:16+0300

2025-11-20T20:16+0300

2025-11-20T20:16+0300

рынок

торги

индексы

европа

dax

nvidia

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили четверг в плюсе после пяти торговых сессий снижения подряд, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,21% - до 9 527,65 пункта, французский CAC 40 - на 0,34%, до 7 981,07 пункта, немецкий DAX - на 0,5%, до 23 278,85 пункта. За предыдущие пять торговых дней FTSE 100 снизился на 4,1%, CAC 40 - на 3,5%, DAX - на 5,1%. В четверг была опубликована немецкая макростатистика. Так, индекс цен производителей (PPI) снизился по итогам октября на 1,8% в годовом выражении, ожидалось уменьшение на 1,9%. За октябрь показатель вырос на 0,1% при прогнозе нулевой динамики. Кроме того, в ночь на четверг была опубликована отчетность Nvidia. В третьем квартале финансового года чистая прибыль компании подскочила в 1,6 раза в годовом выражении - до 31,9 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,3 доллара при прогнозе в 1,25 доллара. Акции Nvidia на Франкфуртской бирже подорожали на 1,8%.

https://1prime.ru/20251120/indeks-864765790.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, европа, dax, nvidia, финансы