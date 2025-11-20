Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы выросли после пяти дней снижения - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/indeks-864769947.html
Фондовые индексы Европы выросли после пяти дней снижения
Фондовые индексы Европы выросли после пяти дней снижения - 20.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы выросли после пяти дней снижения
Основные фондовые индексы Европы завершили четверг в плюсе после пяти торговых сессий снижения подряд, следует из данных торгов. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T20:16+0300
2025-11-20T20:16+0300
рынок
торги
индексы
европа
dax
nvidia
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили четверг в плюсе после пяти торговых сессий снижения подряд, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,21% - до 9 527,65 пункта, французский CAC 40 - на 0,34%, до 7 981,07 пункта, немецкий DAX - на 0,5%, до 23 278,85 пункта. За предыдущие пять торговых дней FTSE 100 снизился на 4,1%, CAC 40 - на 3,5%, DAX - на 5,1%. В четверг была опубликована немецкая макростатистика. Так, индекс цен производителей (PPI) снизился по итогам октября на 1,8% в годовом выражении, ожидалось уменьшение на 1,9%. За октябрь показатель вырос на 0,1% при прогнозе нулевой динамики. Кроме того, в ночь на четверг была опубликована отчетность Nvidia. В третьем квартале финансового года чистая прибыль компании подскочила в 1,6 раза в годовом выражении - до 31,9 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,3 доллара при прогнозе в 1,25 доллара. Акции Nvidia на Франкфуртской бирже подорожали на 1,8%.
https://1prime.ru/20251120/indeks-864765790.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_126:0:1375:937_1920x0_80_0_0_2df23e5d85e6e686f27ca203e85d7e4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, европа, dax, nvidia, финансы
Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, DAX, Nvidia, Финансы
20:16 20.11.2025
 
Фондовые индексы Европы выросли после пяти дней снижения

Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе после пяти торговых сессий снижения

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили четверг в плюсе после пяти торговых сессий снижения подряд, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,21% - до 9 527,65 пункта, французский CAC 40 - на 0,34%, до 7 981,07 пункта, немецкий DAX - на 0,5%, до 23 278,85 пункта.
За предыдущие пять торговых дней FTSE 100 снизился на 4,1%, CAC 40 - на 3,5%, DAX - на 5,1%.
В четверг была опубликована немецкая макростатистика. Так, индекс цен производителей (PPI) снизился по итогам октября на 1,8% в годовом выражении, ожидалось уменьшение на 1,9%. За октябрь показатель вырос на 0,1% при прогнозе нулевой динамики.
Кроме того, в ночь на четверг была опубликована отчетность Nvidia. В третьем квартале финансового года чистая прибыль компании подскочила в 1,6 раза в годовом выражении - до 31,9 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,3 доллара при прогнозе в 1,25 доллара. Акции Nvidia на Франкфуртской бирже подорожали на 1,8%.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Фондовые индексы США растут на взлете акций техсектора
18:25
 
РынокТоргиИндексыЕВРОПАDAXNvidiaФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала