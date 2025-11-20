Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Мосбиржи подскочил выше 2700 пунктов - 20.11.2025
Индекс Мосбиржи подскочил выше 2700 пунктов
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту и поднялся выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с 21 октября на геополитических надеждах, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к 21.04 мск рос на 1,65%, до 2681 пункта, а минутами ранее максимально подскакивал до 2710,49 пункта – максимума с 21 октября. К закрытию основных торгов он опустился на 0,67% - до 2628,31 пункта. Белый дом указал Украине и странам Европы на то, что предлагаемый план по урегулированию обновляется в реальном времени и их позиции учтут, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было". По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
23:13 20.11.2025
 
Индекс Мосбиржи подскочил выше 2700 пунктов

Индекс Мосбиржи подскочил выше 2700 пунктов впервые с 21 октября на геополитике

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Сотрудник в офисе московской биржи ММВБ-РТС - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Сотрудник в офисе московской биржи ММВБ-РТС. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту и поднялся выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с 21 октября на геополитических надеждах, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 21.04 мск рос на 1,65%, до 2681 пункта, а минутами ранее максимально подскакивал до 2710,49 пункта – максимума с 21 октября. К закрытию основных торгов он опустился на 0,67% - до 2628,31 пункта.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Фондовые индексы Европы выросли после пяти дней снижения
Вчера, 20:16
Белый дом указал Украине и странам Европы на то, что предлагаемый план по урегулированию обновляется в реальном времени и их позиции учтут, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Фондовые индексы США растут на взлете акций техсектора
Вчера, 18:25
 
Рынок Торги Индексы УКРАИНА США Киев Дмитрий Песков Владимир Путин Мосбиржа УПЦ Финансы
 
 
Заголовок открываемого материала