Индекс Мосбиржи подскочил выше 2700 пунктов впервые с 21 октября на геополитике
Сотрудник в офисе московской биржи ММВБ-РТС. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту и поднялся выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с 21 октября на геополитических надеждах, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 21.04 мск рос на 1,65%, до 2681 пункта, а минутами ранее максимально подскакивал до 2710,49 пункта – максимума с 21 октября. К закрытию основных торгов он опустился на 0,67% - до 2628,31 пункта.
Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.