https://1prime.ru/20251120/indeks-864773389.html

Индекс Мосбиржи подскочил выше 2700 пунктов

Индекс Мосбиржи подскочил выше 2700 пунктов - 20.11.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи подскочил выше 2700 пунктов

Российский рынок акций перешел к росту и поднялся выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с 21 октября на геополитических надеждах, следует из данных... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T23:13+0300

2025-11-20T23:13+0300

2025-11-20T23:13+0300

рынок

торги

индексы

украина

сша

киев

дмитрий песков

владимир путин

мосбиржа

упц

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911493_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_f785cf48bdf6123ed782e55dbab8fdcd.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту и поднялся выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с 21 октября на геополитических надеждах, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к 21.04 мск рос на 1,65%, до 2681 пункта, а минутами ранее максимально подскакивал до 2710,49 пункта – максимума с 21 октября. К закрытию основных торгов он опустился на 0,67% - до 2628,31 пункта. Белый дом указал Украине и странам Европы на то, что предлагаемый план по урегулированию обновляется в реальном времени и их позиции учтут, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было". По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://1prime.ru/20251120/indeks-864769947.html

https://1prime.ru/20251120/indeks-864765790.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, украина, сша, киев, дмитрий песков, владимир путин, мосбиржа, упц, финансы