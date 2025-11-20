Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы растут на корпоративных новостях - 20.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251120/indeksy-864750201.html
Фондовые индексы Европы растут на корпоративных новостях
2025-11-20T13:10+0300
2025-11-20T13:10+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут, инвесторы продолжают оценивать корпоративные новости и комментарии членов Европейского центрального банка (ЕЦБ) относительно возможности снижения учетной ставки, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 12.57 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,58%, до 9 562,6 пункта, французский CAC 40 - на 0,66%, до 8 006,54 пункта, немецкий DAX - на 0,53%, до 23 328,15 пункта. Рынки обращают внимание на корпоративные новости в четверг. Акции французской BNP Paribas дорожают примерно на 5% после сообщения компании о запуске обратного выкупа акций на сумму 1,15 миллиарда евро в ноябре, в соответствии с разрешением Европейского центрального банка (ЕЦБ). Кроме того, инвесторы следят за сигналами самого ЕЦБ относительно направления его дальнейшей монетарной политики. Экономика еврозоны развивается согласно ожиданиям, и для снижения учетной ставки регулятора нужно убедится в том, что происходят отклонения от намеченного курса, отметил член совета управляющих ЕЦБ Габриэль Махлуф (Gabriel Makhlouf), слова которого приводит агентство Рейтер.
https://1prime.ru/20251119/ssha-864718960.html
13:10 20.11.2025
 
Фондовые индексы Европы растут на корпоративных новостях

Европейские фондовые индексы растут на корпоративных новостях и комментариях ЕЦБ

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе московской биржи
Сотрудник в офисе московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Сотрудник в офисе московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут, инвесторы продолжают оценивать корпоративные новости и комментарии членов Европейского центрального банка (ЕЦБ) относительно возможности снижения учетной ставки, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 12.57 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,58%, до 9 562,6 пункта, французский CAC 40 - на 0,66%, до 8 006,54 пункта, немецкий DAX - на 0,53%, до 23 328,15 пункта.
Рынки обращают внимание на корпоративные новости в четверг. Акции французской BNP Paribas дорожают примерно на 5% после сообщения компании о запуске обратного выкупа акций на сумму 1,15 миллиарда евро в ноябре, в соответствии с разрешением Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Кроме того, инвесторы следят за сигналами самого ЕЦБ относительно направления его дальнейшей монетарной политики. Экономика еврозоны развивается согласно ожиданиям, и для снижения учетной ставки регулятора нужно убедится в том, что происходят отклонения от намеченного курса, отметил член совета управляющих ЕЦБ Габриэль Махлуф (Gabriel Makhlouf), слова которого приводит агентство Рейтер.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Фондовые индексы США растут в среду вечером
Вчера, 18:33
 
