Фондовые индексы Европы растут на корпоративных новостях

2025-11-20T13:10+0300
2025-11-20T13:10+0300
2025-11-20T13:10+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут, инвесторы продолжают оценивать корпоративные новости и комментарии членов Европейского центрального банка (ЕЦБ) относительно возможности снижения учетной ставки, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 12.57 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,58%, до 9 562,6 пункта, французский CAC 40 - на 0,66%, до 8 006,54 пункта, немецкий DAX - на 0,53%, до 23 328,15 пункта. Рынки обращают внимание на корпоративные новости в четверг. Акции французской BNP Paribas дорожают примерно на 5% после сообщения компании о запуске обратного выкупа акций на сумму 1,15 миллиарда евро в ноябре, в соответствии с разрешением Европейского центрального банка (ЕЦБ). Кроме того, инвесторы следят за сигналами самого ЕЦБ относительно направления его дальнейшей монетарной политики. Экономика еврозоны развивается согласно ожиданиям, и для снижения учетной ставки регулятора нужно убедится в том, что происходят отклонения от намеченного курса, отметил член совета управляющих ЕЦБ Габриэль Махлуф (Gabriel Makhlouf), слова которого приводит агентство Рейтер.
