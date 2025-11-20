https://1prime.ru/20251120/indeksy-864750201.html

Фондовые индексы Европы растут на корпоративных новостях

Фондовые индексы Европы растут на корпоративных новостях - 20.11.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут на корпоративных новостях

Основные фондовые индексы Европы в четверг растут, инвесторы продолжают оценивать корпоративные новости и комментарии членов Европейского центрального банка... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T13:10+0300

2025-11-20T13:10+0300

2025-11-20T13:10+0300

рынок

индексы

торги

европа

ецб

dax

bnp paribas

https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_6543fcb15dcb2cbe404a9783aff7f038.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут, инвесторы продолжают оценивать корпоративные новости и комментарии членов Европейского центрального банка (ЕЦБ) относительно возможности снижения учетной ставки, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 12.57 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,58%, до 9 562,6 пункта, французский CAC 40 - на 0,66%, до 8 006,54 пункта, немецкий DAX - на 0,53%, до 23 328,15 пункта. Рынки обращают внимание на корпоративные новости в четверг. Акции французской BNP Paribas дорожают примерно на 5% после сообщения компании о запуске обратного выкупа акций на сумму 1,15 миллиарда евро в ноябре, в соответствии с разрешением Европейского центрального банка (ЕЦБ). Кроме того, инвесторы следят за сигналами самого ЕЦБ относительно направления его дальнейшей монетарной политики. Экономика еврозоны развивается согласно ожиданиям, и для снижения учетной ставки регулятора нужно убедится в том, что происходят отклонения от намеченного курса, отметил член совета управляющих ЕЦБ Габриэль Махлуф (Gabriel Makhlouf), слова которого приводит агентство Рейтер.

https://1prime.ru/20251119/ssha-864718960.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, европа, ецб, dax, bnp paribas