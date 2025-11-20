https://1prime.ru/20251120/indiya-864738216.html

Россия активно развивает высокотехнологичное партнерство с Индией

Россия активно развивает высокотехнологичное партнерство с Индией - 20.11.2025, ПРАЙМ

Россия активно развивает высокотехнологичное партнерство с Индией

Высокотехнологичное партнерство России с Индией активно развивается, заявил посол России в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости. | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T08:19+0300

2025-11-20T08:19+0300

2025-11-20T08:19+0300

россия

индия

брамос

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – ПРАЙМ. Высокотехнологичное партнерство России с Индией активно развивается, заявил посол России в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости. "Высокотехнологичное партнерство с Индией активно развивается. В оборонной сфере мы давно работаем в форматах совместных предприятий в соответствии с инициативой "Делай в Индии". Наша готовность к передаче передовых технологий и глубокой локализации производства позволяет нам занимать ведущие позиции на индийском рынке вооружений – доля систем отечественного дизайна по-прежнему составляет 60-70%", - сказал он. Алипов отметил, что среди наиболее ярких примеров – совместное предприятие "БраМос" по производству сверхзвуковых крылатых ракет, совместное предприятие "Индо-Рашн Райфлз" по выпуску автоматов АК-203, лицензионная сборка танков Т-90, истребителей Су-30 МКИ и авиадвигателей, фрегатов проекта 11356. "Ведем переговоры по платформе Су-57Э, которая может быть использована для реализации индийской программы создания собственного истребителя пятого поколения. Ведем диалог по целому ряду перспективных направлений. Высокий уровень взаимного доверия делает наше партнерство не только уникальным, но и безграничным", - добавил дипломат. Он также отметил, что одним из важнейших технологических направлений, развиваемых совместно с Индией, остаются космические исследования, в первую очередь, активное участие России в реализации пилотируемой миссии "Гаганьян" и в проектах по двигателестроению.

https://1prime.ru/20251115/gruzdev-864560124.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, брамос