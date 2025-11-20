https://1prime.ru/20251120/indiya-864738216.html
Россия активно развивает высокотехнологичное партнерство с Индией
Россия активно развивает высокотехнологичное партнерство с Индией - 20.11.2025, ПРАЙМ
Россия активно развивает высокотехнологичное партнерство с Индией
Высокотехнологичное партнерство России с Индией активно развивается, заявил посол России в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T08:19+0300
2025-11-20T08:19+0300
2025-11-20T08:19+0300
россия
индия
брамос
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – ПРАЙМ. Высокотехнологичное партнерство России с Индией активно развивается, заявил посол России в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости. "Высокотехнологичное партнерство с Индией активно развивается. В оборонной сфере мы давно работаем в форматах совместных предприятий в соответствии с инициативой "Делай в Индии". Наша готовность к передаче передовых технологий и глубокой локализации производства позволяет нам занимать ведущие позиции на индийском рынке вооружений – доля систем отечественного дизайна по-прежнему составляет 60-70%", - сказал он. Алипов отметил, что среди наиболее ярких примеров – совместное предприятие "БраМос" по производству сверхзвуковых крылатых ракет, совместное предприятие "Индо-Рашн Райфлз" по выпуску автоматов АК-203, лицензионная сборка танков Т-90, истребителей Су-30 МКИ и авиадвигателей, фрегатов проекта 11356. "Ведем переговоры по платформе Су-57Э, которая может быть использована для реализации индийской программы создания собственного истребителя пятого поколения. Ведем диалог по целому ряду перспективных направлений. Высокий уровень взаимного доверия делает наше партнерство не только уникальным, но и безграничным", - добавил дипломат. Он также отметил, что одним из важнейших технологических направлений, развиваемых совместно с Индией, остаются космические исследования, в первую очередь, активное участие России в реализации пилотируемой миссии "Гаганьян" и в проектах по двигателестроению.
https://1prime.ru/20251115/gruzdev-864560124.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, брамос
Россия активно развивает высокотехнологичное партнерство с Индией
Высокотехнологичное партнерство России и Индии в сфере вооружения активно развивается
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – ПРАЙМ. Высокотехнологичное партнерство России с Индией активно развивается, заявил посол России в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.
"Высокотехнологичное партнерство с Индией
активно развивается. В оборонной сфере мы давно работаем в форматах совместных предприятий в соответствии с инициативой "Делай в Индии". Наша готовность к передаче передовых технологий и глубокой локализации производства позволяет нам занимать ведущие позиции на индийском рынке вооружений – доля систем отечественного дизайна по-прежнему составляет 60-70%", - сказал он.
Алипов отметил, что среди наиболее ярких примеров – совместное предприятие "БраМос
" по производству сверхзвуковых крылатых ракет, совместное предприятие "Индо-Рашн Райфлз" по выпуску автоматов АК-203, лицензионная сборка танков Т-90, истребителей Су-30 МКИ и авиадвигателей, фрегатов проекта 11356.
"Ведем переговоры по платформе Су-57Э, которая может быть использована для реализации индийской программы создания собственного истребителя пятого поколения. Ведем диалог по целому ряду перспективных направлений. Высокий уровень взаимного доверия делает наше партнерство не только уникальным, но и безграничным", - добавил дипломат.
Он также отметил, что одним из важнейших технологических направлений, развиваемых совместно с Индией, остаются космические исследования, в первую очередь, активное участие России в реализации пилотируемой миссии "Гаганьян" и в проектах по двигателестроению.
Индия намерена сотрудничать с Россией в сфере авиации, заявил Груздев